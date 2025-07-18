Uluslararası yatırım pozisyonu 309 milyar dolar açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2025 Uluslararası Yatırım Pozisyonu istatistiklerini açıkladı.

Mayıs ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki ay sonuna göre yüzde 3,3 oranında arttı ve 362,5 milyar dolar olarak kaydedildi. Yükümlülükleri ise yüzde 0,4 oranında artarak 671,6 milyar dolar oldu.

Böylelikle, aynı dönemde Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu yükümlülükleri 9,2 milyon dolar azaldı ve açık, 309 milyar dolar olarak kaydedildi.

Rezerv varlıklar kalemi yüzde 10,9 azaldı, 153,2 milyar dolar oldu

Varlık kalemleri bir önceki ay sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 1 oranında arttı ve 68,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 3 oranında azaldı ve 136,2 milyar dolar oldu.

Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları yüzde 11 oranında azalarak 39,3 milyar dolar oldu.

DİBS yükümlülükleri arttı

Yükümlülükler altındaki portföy yatırımları alt kalemlerinden Genel Hükümet'in DİBS yükümlülükleri yüzde 27,2 arttı ve 11,9 milyar dolara ulaştı.

Yükümlülükler alt kalemleri yıl sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki azalış ve döviz kurlarındaki artışın etkisiyle, Nisan 2025'e göre yüzde 2,4 azaldı ve 190,6 milyar dolar olarak kaydedildi.

Portföy yatırımları kalemi ve diğer yatırımlar kalemi sırasıyla yüzde 3,2 ve yüzde 1 artarak, 112,4 milyar dolar ve 368,6 milyar dolar oldu.