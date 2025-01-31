Ünlü çizgi film karakterinin sesiydi: Usta sanatçı yaşamını yitirdi

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Sezai Altekin 79 yaşında vefat etti. Usta sanatçı yaşamını Bodrum'da sürdürüyordu. Oyuncu, yapımcı ve yönetmen Nedim Saban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ne kadar üzgünüm. Sezai Altekin, daha geçen gün iyi haber gelmişti oysa ! O büyük aktörle Halide Edib’in Maske ve Ruh oyununda çalıştım, o çocuk ruhlu büyük yürekle sofralarda kahkahaları paylaştım. Şanslıydım. Yattığın yer incinmesin" ifadelerini kullandı.

UNUTULMAZ ÇİZGİ FİLM KARATERLERİNE SESİYLE HAYAT VERDİ

Ünlü tiyatrocu Sezai Altekin, bir dönemin unutulmaz çizgi film karekteri "Şirin Baba", "Bugs Bunny", "Barni Moloztaş"a sesiyle hayat vermişti. Altekin bir röportajında eski dönemlerde İstanbul'da bir gecede büyük tiyatrolarda 35 perde açıldığını, o günleri çok özlediğini söylemişti. Altekin, 2020 yılında AA'ya verdiği röportajda tiyatroda fazla para kazanılamadığı için yan işler de yaptığını belirterek şöyle konuşmuştu:

"Dublaj bizim yan işimizdi. Paramızı tiyatronun yanı sıra dublajla kazanırdık. Bana göre seslendirme, tiyatrocuların yapması gereken bir iştir. Stüdyoya, oradan da radyoya koştura koştura çok yoruluyorduk. Oyuncu, her çeşit rolü oynayabilmeli. Biz tiyatroda böyle gördük. Komedi de trajedi de oynarsınız. Seslendirmede de her çeşit rolü sesinizin durumuna göre konuşabilirsiniz. Sesiniz bazı rollere daha iyi oturur. Seslendirmede Gazanfer Özcan ile çalıştık. O zamanlar arşivler bu kadar geniş değildi. Bizim konuştuğumuz zamanlar arşiv olmadığı için yeni konuşmacı arkadaşların seslendirmeleri biliniyor. Taş Devrinde Barni Moloztaş, Bugs Bunny tavşan ve Şirinlerin 'Şirin Babası'nı seslendirdim. 1980'lerde yaptığım seslendirmelerdi. Rahmetli Gazanfer abiyle çok gülerdik. Yaptığımız bazı doğaçlamalardan seslendirme yönetmeni de çok keyif alırdı ve eğlenirdi."