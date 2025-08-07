Uzman öğretmen ve başöğretmen başvuruları ne zaman? 2025 Uzman öğretmenlik başöğretmenlik başvuru kılavuzu

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlik kariyer basamaklarıyla ilgili beklenen takvim ve kılavuzu yayımladı. Yeni düzenlemeler, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvanları için başvuru şartlarını ve sürecini netleştiriyor.

Başvuru Süreci ve Şartları

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre, öğretmenlik kariyer basamakları için başvuru ve eğitim süreçleri şu şekilde ilerleyecektir:

İlk Başvuru Dönemi: 20 Ağustos 2025 – 5 Eylül 2025 tarihleri arasında başvurular [şüpheli bağlantı kaldırıldı] adresi üzerinden alınacaktır.

Ek Başvuru Dönemi: 3 – 7 Kasım 2025 tarihleri arasında ek başvurular kabul edilecektir.

Eğitim Programı Tarihleri

Eğitim Dönemi: Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programları, 1 Eylül 2025 – 15 Aralık 2025 tarihleri arasında https://www.oba.gov.tr adresi üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir.

Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı alanlar, sertifikalarının düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren ünvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanacaklar.

Ayrıca uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı alanlara, her ünvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN.

UZMAN ÖĞRETMEN/BAŞÖĞRETMEN ÜNVANI İÇİN ARANACAK ŞARTLAR

1. Uzman öğretmen ünvanı için;



i. Öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

ii. Hâlen öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

iii. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,



iv. Uzman öğretmen ünvanı için düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

2. Başöğretmen ünvanı için;

i. Uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,



ii. Hâlen uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,



iii. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,



iv. Başöğretmen ünvanı için düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

Ayrıca, 18/10/2024 tarihinde görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenler; 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla öğretmenlikte ve/veya uzman öğretmenlikte yirmi yıllık çalışma süresini tamamlamak, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak ve Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamak kaydıyla başöğretmen ünvanı alabileceklerdir.