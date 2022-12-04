Türkiye otomobil pazarında geçen yılın 11 ayında yüzde 39,4 olan sedan otomobillerin payı, 2022’nin aynı döneminde yüzde 37,2’ye gerilerken, SUV’un payı yüzde 35’ten yüzde 41,3’e yükseldi.

Türkiye otomobil pazarında SUV satışları Eylül 2021’de ilk kez sedan otomobil satışlarını geçmişti.

Türkiye otomobil pazarında bu yılın 11 ayında SUV gövde satışları, 2021’in aynı dönemine kıyasla yüzde 15,14 artarken, SUV’un satışlardan aldığı pay da yüzde 41,3’e yükseldi.

Asfaltın yanı sıra farklı arazi koşullarında kullanılabilen SUV (Sport Utility Vehicle-Spor Amaçlı Taşıt) otomobiller, sürüş koşulları bakımından zengin bir yelpaze sunuyor. Geniş kabin ve bagaj hacmine sahip olan bu otomobiller, kalabalık aileler tarafından da sıklıkla tercih ediliyor.

SUV otomobillerin, şehir içinde kullanımı da giderek bir trend haline geliyor. Özellikle yerden yüksek ve “kaslı” otomobilseverlerin gözdesi olan SUV’lar, kadın sürücüler tarafından da daha fazla tercih edilmeye başlandı.

Gelecek yılın mart ayı sonunda satışa sunulması beklenen Togg’un segment modeli olan SUV, Türkiye otomobil pazarındaki ağırlığını artırmaya devam ediyor. Bu durum satışlara da yansırken, sedan gövde tipi tercihi SUV gövde tipinin gerisinde kaldı.

İLK 3 SIRALAMASI: SUV, SEDAN, HATCHBACK