Yabancı yatırımcılar Türkiye'de en çok hangi hataları yapıyor?

2025 yılında 13,1 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım çekerek küresel yatırım iştahındaki yavaşlamaya rağmen yüzde 12,2 büyüme kaydeden Türkiye, üretim , teknoloji, lojistik ve perakende sektörlerinde yabancı sermayenin dikkatini çekiyor.

Ancak yabancı yatırımcıların önemli bir bölümü, Türkiye pazarına giriş sürecinde yaptıkları hukuki ve operasyonel hatalar nedeniyle bekledikleri getiriyi elde edemiyor. Gayrimenkul ve yatırım hukuku alanında çalışan Avukat İbrahim Aslan’a göre, yatırım kararlarının çoğunda finansal analizler öne çıksa da asıl riskler hukuki hazırlık eksikliğinden kaynaklanıyor.

Açıklanan verilere göre Türkiye yabancı yatırımcıların radarında bulunan ilk ülkeler arasında yer alıyor. Ancak yanlış yönlendirmeler, yapılan stratejik hatalar yatırımcıları hayal kırıklığına uğratıyor. Yabancı yatırımcıların en sık yaptığı hataların başında, yatırım yapılacak şirket veya taşınmaz hakkında yeterli hukuki inceleme (due diligence) gerçekleştirmemek geliyor.Avukat İbrahim Aslan, özellikle şirket satın almaları ve ortaklık süreçlerinde yatırımcıların yalnızca mali tabloları incelemekle yetindiğini belirtti. Avukat Aslan : “Bir şirketin bilançosu güçlü olabilir ancak devam eden davalar, vergi uyuşmazlıkları, lisans eksiklikleri veya sözleşmesel yükümlülükler yatırımın geleceğini doğrudan etkileyebilir. Türkiye’de yatırım yapacak yabancıların ilk adımı mutlaka kapsamlı hukuki inceleme olmalıdır” diye konuştu.

Aslan’a göre bazı yatırımcılar satış sürecinde profesyonel hukuki destek almadan hareket ederek sonradan ciddi değer kayıplarıyla karşılaşabiliyor. “Özellikle vatandaşlık veya oturum amacıyla yapılan gayrimenkul yatırımlarında yatırımcıların önemli bir kısmı yalnızca lokasyona ve satış fiyatına odaklanıyor. Oysa tapu kayıtları, imar planları, kullanım izinleri, yapı kayıt durumu ve taşınmaz üzerindeki şerhler yatırımın değerini doğrudan etkileyebiliyor” diyen Aslan, ortaklık yapısının detaylarını düzenleyen hissedar sözleşmelerinin çoğu zaman yetersiz hazırlandığını belirtti. Aslan, “Yatırımcılar başlangıçta güven ilişkisine dayanarak hareket ediyor. Ancak şirket büyüdükçe karar alma süreçleri, kâr dağıtımı, hisse devri ve yönetim yetkileri konusunda uyuşmazlıklar ortaya çıkabiliyor” diyen Aslan, yatırım öncesi kurumsal yönetişim mekanizmalarının net şekilde belirlenmesi gerek” dedi.

Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmalarını İkinci Plana Atmak Yanlış

Uluslararası yatırımcıların önem verdiği konuların başında hukuki güvenlik ve uyuşmazlıkların çözüm şekli geliyor. “Özellikle tahkim şartlarının sözleşmelere doğru şekilde yerleştirilmemesi, ileride ortaya çıkabilecek milyonlarca dolarlık anlaşmazlıklarda ciddi zaman ve maliyet kayıplarına yol açabiliyor” diyen Aslan son dönemde iş dünyasında yabancı yatırımcıların hukuki güvenlik ve tahkim mekanizmalarına daha sık önem verildiğini söyledi.

