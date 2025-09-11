Yamantürk Vakfı'ndan 5 bin öğrenciye karşılıksız burs

GÜRİŞ Holding kurucusu Merhum İdris Yamantürk’ün, 1952 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezuniyetinin ardından başlattığı burs desteği, ‘Türk Milletine Borcumuz Var’ ilkesiyle bugün de sürdürülüyor. GÜRİŞ Teknoloji tarafından 2023 yılında geliştirilen Yamantürk Vakfı Burs Portalı aracılığıyla Türkiye’nin her yerinden başvuru kabul ediyor, süreç tüm başvurular için adil ve şeffaf bir şekilde yürütülüyor.

70 MİLYON TL’LİK EĞİTİM DESTEĞİ

Yamantürk Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Pırıl Yamantürk, dedesi tarafından başlatılan ve günümüzde devam ettikleri burslar hakkında şöyle konuştu: ‘’Gençler bizim geleceğimiz, bursların onların hayatında nasıl bir etkisi olduğunu 70 yılı aşkın süredir yakından takip ediyoruz. Günümüze kadar dört farklı burs programından yaklaşık 5000 öğrenci burs desteklerinden faydalanmıştır. Bursların yanı sıra 11 kalıcı eser, bağış ve sponsorluklarla da eğitim alanında faaliyet gösteren kurumlara destek oluyoruz. 2017 yılından günümüze kadar eğitime toplam 70 milyon TL’yi aşkın destek sağladık. Yurtiçinde 86 kuruma destek veriyoruz. Okullara bakım-onarımın yanı sıra malzeme, basketbol sahası yapımı, bilgisayar odası kurulumu ve nakdi bağışlar sağlıyoruz. Bugüne dek 22 okula bu destekleri sağladık.’’

EĞİTİMDE EŞİTLİK FONU İLE KIZ ÇOCUKLARI VE GENÇ KADINLARA DESTEK

Pırıl Yamantürk, kız çocukları ve genç kadınların eğitime erişimlerini desteklemek amacıyla özel bir fon oluşturduklarına dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Eğitimde Eşitlik Fonunu, kız çocukları ve genç kadınların eğitime erişimlerini desteklemek amacıyla faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) projelerine destek olmak için; Sivil Toplum için Destek Vakfı koordinasyonunda, vakfımızın iş birliği ve mali desteğiyle hayata geçiriyoruz. Fon kapsamında sağlanacak 1 milyon TL hibe desteğiyle, kız çocukları ve genç kadınların eğitimlerini destekleyen projelerin hayata geçirilmesine katkıda bulunacağız.’’

DÖRT ANA BURS PROGRAMI

Yamantürk Vakfı tarafından verilen burslar dört ana başlığa ayrılıyor; Üniversite Bursu, İdris Yamantürk Burs Fonu, Türkan Yamantürk Kız Öğrenci Burs Fonu, Mesleki Eğitim Burs Fonu. Üniversite Bursu: Yükseköğretim kurumlarının 2. sınıf ve üzerindeki sınıflarında öğrenim gören başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler desteklenmektedir. İDRİS YAMANTÜRK Burs Fonu: İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi veya Hacettepe Üniversitesi'nin mühendislik fakültelerinde yüksek onur öğrencisi olarak öğrenim gören, başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler desteklenmektedir. TÜRKAN YAMANTÜRK Kız Öğrenci Burs Fonu: İstanbul Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi veya Başkent Üniversitesi’nin tıp veya tarih bölümlerinde yüksek onur öğrencisi olarak öğrenim gören, başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan kız öğrenciler destekleniyor. Mesleki Eğitim Burs Fonu: Meslek yüksekokulları, mesleki ve teknik Anadolu liseleriyle (MTAL) çok programlı Anadolu liselerinin (ÇPAL) belirlenen bölümlerinde öğrenim gören, başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler destekleniyor.

MESLEKİ EĞİTİME DESTEK

Mesleki Eğitim Burs Fonu kapsamında, mesleki ve teknik eğitim veren kurumlarla iş birliği yapılarak öğrencilerin bireysel ilgi ve yeteneklerine uygun nitelikli eğitim olanaklarına erişimleri destekleniyor. Böylece öğrencilerin yalnızca akademik bilgiyle değil, aynı zamanda mesleki beceri ve donanımlarla da güçlenmeleri sağlanıyor. Fon kapsamında 300 öğrencinin hem bir üst öğrenime geçiş süreçlerinde hem de iş hayatına hazırlıklarında daha sağlam adım atmasına olanak sağlandı. Mesleki Eğitim Burs Fonu, gençlerin potansiyellerini ortaya çıkarmalarına katkıda bulunurken aynı zamanda nitelikli iş gücünün oluşmasına da destek sağlıyor.

