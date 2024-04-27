Capital, Ekonomist, Start Up ve CeoLife dergileri tarafından düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde sponsorluğunu İş Bankası'nın üstlendiği beşinci panelin teması "Yapay zeka iş dünyasını nasıl değiştirecek?" oldu.

Panelin moderatörlüğünü United Payment Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Silav üstlendi.

İş Bankası sponsorluğunda gerçekleşen panelde; Figorapara Kurucu Ortağı Bulut Arukel, sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş, Girişimci Daniel Doll Steinberg, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ve Hepsipay GM Ozan Bayülgen konuştu.

Figopara Kurucu Ortak Bulut Arukel, “Son 1 yıldır yapay zekada ne yapabiliriz bakıyoruz. Yapay zekanın çok hızlı data okuma metodolojisi var, süreci hızlandırıyor. Rekabet fazla, kim hangi yapay zekayı kullanacak ona bakılıyor. Yapay zeka çalışmalarımızı, birlikte çalıştığımız 22 bankaya entegre ediyoruz. Öğrenen yapay zekaya dayanan call center geliştirdik, yakında lanse edeceğiz." dedi.

Arukel, "Bu yılın ilk çeyreğinde tüm dünyada 4. 6 milyar dolarlık yatırım sadece yapay zeka üzerinde işlem yapan finansal teknolojilere yapıldı. Bu çok ciddi bir gelişme. Biz de bu yıl 4 şirket satın alması yapıyoruz.” diye konuştu.

"Yapay zeka üzerinde fazla durmamız lazım, her şey hızla değişiyor"

Girişimci –Yatırımcı Daniel Doll Steinberg, şunları söyledi:

“Yapay zeka bir şifre. Dünya bilgisayarlaştı, herkes yapay zekayı düşünüyor. 2 gün önce bitcoin, metaverse konuşuluyordu. Belki 2 gün sonra başka gündem olacak. Yapay zeka üzerinde fazla durmamız lazım, her şey hızla değişiyor. Son 50 yılda elimizdeki herşey materyal oldu. Bir pusula, bir kitap hepsi telefonumuza girdi. Bu devam edecek. 10 yıl sonra bu bir mercek olarak da vücudumuza girebilir. Artık temel noktamız, hukuk finans anlayışı değişecek. Teknoloji bize yol gösterecek."

"Yapay zekayla evin içini dolaştırabilen bir platform sağladık"

sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş ise, "sahibinden. com'un doğal bir avantajı var, zaten dijital bir platform. 63 milyonun civarında kullanıcımız var. Bin çalışanımız var ve 300’ü teknoloji alanında çalışıyor. Yapay zekada yıllar içinde görüntü odaklı işler yaptık. Yapay zekayla evin içini dolaştırabilen bir platform sağladık. Teknolojimiz kusursuza yakın şekilde bir 3 boyutlu dolaşma imkanı yaratıyor" dedi.

Ertaş, 5 yıl önce yapay zeka çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Bir yıl sonra ilk ürünümüzü çıkardık. Satmak istediğiniz aracınızın sadece fotoğrafını çekmeniz yeterli. Yapay zeka sayesinde aracınızın tüm özellikleri sisteme girilebiliyor. Sizin doldurmanız gerekmiyor.” dedi.

Geleceğe yönelik gerçekçi ve iyimser olduğunu dile getiren Ertaş, "Sağlık ve eğitimde yapay zekayla eşitsizliklerin azalacağı, yaşamın uzayacağı, eğitimde pozitif olacağını düşünüyorum. Kişiselleştirme derinleşecek, satış-pazarlamada ana nokta olacak." dedi.

"Yapay zeka ile eğitim konusunda çok katmalı bir yapı var"

Bahçeşehir Üniversite Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ise yapay zeka ile eğitim konusunda çok katmalı bir yapı olduğuna işaret ederek, “Yapay zekayla kişileştirilmiş öğrenme mümkün, bu tüm üniversiteler için eğitim süreçlerini yönetmek adına önemli. Geliştirilmiş geri bildirimle de hızla kısa sürede sürece müdahale etmek mümkün oluyor. Eğitim süreçlerinin tümünün yapay zekaya devredilmesinin mümkün olduğunu düşünmüyorum çünkü öğretmen-öğrenci arası iletişim, psikolojik yaklaşım önemli. Daha hibrit zekalara ihtiyacımız var" diye konuştu.

Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, "Eğitim kurumları olarak süreci farklı değerlendirmek zorundayız. Eğitimin dönüşmeme gibi durumu söz konusu olmayacak, sadece ne kadar hızlı dönüştüğünü konuşmalıyız. Müfredat değişikliği gerekiyor, sınav sistemiyle ilişkimiz değişmeli” dedi.

"Fiziksel cüzdansız bir hayat bugün mümkün"

Hepsipay Genel Müdürü Ozan Bayülgen de, “Bizim tarafımızda veriye dayalı bir rekabet avantajı sağlamamız açısından yapay zeka bir fırsat yaratıyor. Müşterilerin karar aşamasına gitmemiz gerekiyor. Müşterinin geçmiş alışveriş deneyimlerine göre öngörülerde bulunabiliyoruz. İşinizi yeniden yaratmada veriye dayalı rekabet avantajı gündeminiz varsa yapay zeka çok önemli bir alet. Bugün 7 milyondan fazla müşteri Hepsiburada Limit'ten faydalanıyor. Toplam harcamada payı yüzde 4'ten fazlaya ulaştı. Diğer satıcı platformlarında da kullanıma açıyor.

Fiziksel cüzdansız bir hayat bugün mümkün. Şimdi yapay zekayla Hepsipay kartlarıyla ödeme yapıldığında müşteri için en avantajlı sadakat uygulamasının seçileceği bir uygulama yaratmaya çalışıyoruz” dedi.