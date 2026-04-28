FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler 2026 Nisan FED kararında

Küresel piyasaların yönünü tayin edecek olan Nisan 2026 FED faiz kararı için kritik eşiğe girildi. ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı devam ederken, dolar, altın ve borsa yatırımcıları bugün gelecek resmi açıklamaya kilitlenmiş durumda.
FED Faiz Kararı Ne Zaman, Saat Kaçta Açıklanacak?
28-29 Nisan tarihlerini kapsayan iki günlük FOMC toplantısının ardından faiz kararı, 29 Nisan Çarşamba (Yarın) günü Türkiye saati ile 21.00’de kamuoyuna duyurulacak. Kararın hemen ardından, saat 21.30’da FED Başkanı Jerome Powell kameralar karşısına geçerek kritik mesajlar verecek.
Piyasaların Beklentisi: "Pas" Kararı mı Gelecek?
2026 yılına temkinli bir başlangıç yapan FED, Ocak ve Mart aylarındaki toplantılarında faiz oranlarını sabit bırakma kararı almıştı. Yarınki toplantıya dair piyasa öngörüleri ise şu yönde:
Sabit Bırakma İhtimali: Ekonomistlerin ve CME FedWatch verilerinin büyük çoğunluğu, faizlerin %3,50 - 3,75 aralığında sabit bırakılacağını öngörüyor.
Powell'ın Mesajları: Faiz kararından ziyade, Başkan Powell'ın yılın geri kalanına dair vereceği "şahin" veya "güvercin" tondaki mesajların, piyasalardaki oynaklığı artırması bekleniyor.
Yatırım Araçları Nasıl Etkilenebilir?
Toplantı öncesinde piyasalardaki son durum ve olası senaryolar:
Altın: Karar öncesi bekleyişe geçen Ons altın, FED'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair ipuçlarını takip ediyor.
Dolar Endeksi (DXY): Faizlerin sabit kalması durumunda doların küresel birimler karşısındaki gücünü koruması bekleniyor.
Kripto Paralar: Risk iştahının Powell'ın açıklamalarıyla birlikte yön bulacağı öngörülüyor.