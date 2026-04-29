Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman? İlan yayınlandı mı?

Adalet hizmetlerinin hızlandırılması ve personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 2026 yılı için planlanan dev alım sürecinde kritik aşamaya gelindi. Henüz başvuru tarihleri resmen açıklanmasa da, takvimin işleyişine dair güçlü öngörüler kamuoyu ile paylaşılmaya başlandı.

İlan Ne Zaman Gelecek?

Adalet Bakanlığı tarafından 2026 yılı personel alımı için henüz resmi bir takvim yayımlanmadı. Ancak personel genel müdürlüğü kaynaklı değerlendirmelere göre;

Beklenen Dönem: İlan sürecinin Mayıs ayı içerisinde duyurulması ve başvuru kılavuzunun yayımlanması öngörülüyor.

Başvuru Kanalı: Başvuruların, önceki yıllarda olduğu gibi e-Devlet kapısı üzerinden, Adalet Bakanlığı iş başvuru ekranı aracılığıyla yapılması bekleniyor.