Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman? İlan yayınlandı mı?

Adalet Bakanlığı bünyesinde 2026 yılı için beklenen 15 bin personel alımı, adli teşkilat ve ceza infaz kurumlarındaki yoğunluğu azaltmak adına büyük bir heyecanla takip ediliyor. Peki Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman? İlan yayınlandı mı?


Eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından müjdelenen ve yeni dönemde Adalet Bakanı Akın Gürlek’in koordinesinde yürütülecek olan 15 bin personel alımı için geri sayım hızlandı. Nisan ayının son günlerine gelinmesiyle birlikte, resmi duyurunun an meselesi olduğu belirtiliyor.

Adalet hizmetlerinin hızlandırılması ve personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 2026 yılı için planlanan dev alım sürecinde kritik aşamaya gelindi. Henüz başvuru tarihleri resmen açıklanmasa da, takvimin işleyişine dair güçlü öngörüler kamuoyu ile paylaşılmaya başlandı.

İlan Ne Zaman Gelecek?

Adalet Bakanlığı tarafından 2026 yılı personel alımı için henüz resmi bir takvim yayımlanmadı. Ancak personel genel müdürlüğü kaynaklı değerlendirmelere göre;

Beklenen Dönem: İlan sürecinin Mayıs ayı içerisinde duyurulması ve başvuru kılavuzunun yayımlanması öngörülüyor.

Başvuru Kanalı: Başvuruların, önceki yıllarda olduğu gibi e-Devlet kapısı üzerinden, Adalet Bakanlığı iş başvuru ekranı aracılığıyla yapılması bekleniyor.

Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?

15 bin kişilik istihdam paketi içerisinde, adliyelerden ceza infaz kurumlarına kadar geniş bir yelpazede alım yapılması planlanıyor. Öne çıkan muhtemel kadrolar şunlardır:

İnfaz ve Koruma Memuru (İKM)

Zabıt Kâtibi

Mübaşir

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Şoför, Aşçı ve Teknisyen

 

Başvuru Şartları Neler Olacak?

Resmi ilan yayımlandığında şartlar kesinleşecek olsa da, genel katılım koşullarının şu çerçevede olması bekleniyor:

KPSS Puanı: En az 70 puan (Lise, Önlisans veya Lisans düzeyinde).

Eğitim: En az lise mezunu olmak.

Yaş: İKM kadroları için 30, katip ve mübaşir kadroları için 35 yaşını doldurmamış olmak.

Arşiv Araştırması: Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak
