ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), 2026 yılının üçüncü faiz kararını açıklayarak piyasalardaki meraklı bekleyişe son verdi. Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC), politika faizini piyasa beklentileriyle tam uyumlu bir şekilde %3,50-3,75 aralığında sabit tuttu.


Fed, enflasyonla mücadele ve istihdam dengesi stratejisi kapsamında 2025 yılının son çeyreğinde agresif bir gevşeme politikası izlemiş, üst üste üç toplantıda toplamda 75 baz puanlık indirime gitmişti. Ancak 2026 yılına daha temkinli bir giriş yapan Banka:

Ocak ve Mart aylarındaki toplantıların ardından bugün de faizi değiştirmeyerek üst üste üçüncü kez "pas" demiş oldu.

Piyasa analistleri, bu kararı "bekle-gör" stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriyor.

Powell Dönemi Sona Eriyor: 8 Yıllık Mesai Tamamlandı

Toplantının en dikkat çekici noktası, Fed Başkanı Jerome Powell'ın başında bulunduğu son FOMC toplantısını yönetmiş olmasıydı.

Powell’ın 2018 yılında başlayan ve küresel pandemi ile yüksek enflasyon dönemlerini kapsayan sekiz yıllık görev süresi 15 Mayıs 2026 tarihinde resmen sona eriyor.

Bu toplantı, Powell'ın takvimsel olarak yönettiği son faiz kararı oturumu olarak kayıtlara geçti.

Piyasa Beklentileri ve Sonrası

Karar metninde Fed, ekonomik aktivitenin sağlam bir hızla genişlemeye devam ettiğini belirtti. Piyasalarda gözler şimdi:

  1. Powell’ın veda niteliğindeki basın açıklamasında vereceği "sözlü yönlendirmelere",
  2. 15 Mayıs'tan sonra görevi devralacak yeni ismin para politikasına dair ilk sinyallerine çevrildi.
