DS Automobiles’in açıklamasına göre markanın tasarım imzalarından, farlarla ızgarayı birbirine bağlayan DS WINGS detayı, arka aydınlatma grubu arasındaki süs çıtası, ızgara ve yan cam çerçeveleri, bu paket kapsamında siyah renkli sunuluyor. Alcantara, suni deri ve kumaş kombinasyonlu koltuklar ayrıca Performance Line işlemeli ön koltukları barındırıyor. Alcantara kaplı orta konsol, karmin ve altın renkli dikiş süsleme dikkat çekiyor. İç mekana geçilirken Performance Line kapı eşiği süslemesi de bulunuyor.

Açıklamaya göre bu donanımlara ek olarak, DS MATRIX LED VISION Adaptif LED Farlar, dinamik arka sinyal lambaları ve siyah tavan seçenekleri sayesinde yeni DS 4 Performance Line kişiselleştirebiliyor.