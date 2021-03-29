Yeni koronavirüs risk haritası açıklandı, çok yüksek riskli iller hangileri? sorusunu yanıt buldu. Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre İstanbul, Ankara ve İzmir çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı. Çok yüksek riskli il sayısı 58. Düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il ise Şırnak oldu.

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre İstanbul, Ankara ve İzmir çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı.

DÜŞÜK RİSKLİ İL

20-26 Mart tarihlerini kapsayan Türkiye Kovid-19 risk haritasında, ülke genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.

ORTA RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

Orta riskli (sarı) 10 il, Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak olarak belirlendi.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

Yüksek riskli (turuncu) 12 il arasında Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli ile Manisa yer aldı.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ (KIRMIZI) İLLER HANGİLERİ?

Çok yüksek riskli (kırmızı) kategorideki 58 il ise şöyle:

“Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Erzincan, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta.”

Üç büyük il kırmızı kategoride

20-26 Şubat tarihlerini kapsayan ve 1 Mart’ta kamuoyuna duyurulan Türkiye Kovid-19 risk haritasında çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride 17 il yer alırken güncellenen haritada bu kategorideki il sayısı 58’e çıktı.

Yüksek riskli kategoride daha önce 22 olan il sayısı 12, orta riskli kategoride daha önce 28 olan il sayısı 10 oldu.

Önceki haritada düşük riskli (mavi) kategoride 14 il yer alırken güncellenen haritada bu kategorideki yerini koruyan tek il Şırnak oldu.

Eski haritada düşük riskli kategoride yer alan Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Hakkari, Van orta riskli (sarı) kategoriye, Bingöl ve Ağrı yüksek riskli (turuncu), Iğdır ise çok yüksek riskli (kırmızı) kategoriye geçti.

Daha önce açıklanan haritada yüksek riskli (turuncu) kategoride bulunan İstanbul ve İzmir ile orta riskli (sarı) kategorideki Ankara, güncellenen haritada çok yüksek riskli (kırmızı) grupta yer aldı.

RİSK GRUBUNU DÜŞÜREN TEK İL BURDUR

Burdur, tüm iller içerisinde risk grubunu düşüren tek il oldu. Buna göre, önceki haritada çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride bulunan Burdur, güncellenen haritada yüksek riskli (turuncu) kategoriye geçti.

BAKAN KOCA’DAN MESAJ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık kolay olanı kaybetmeyelim.” değerlendirmesinde bulundu.