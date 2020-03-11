2012 yılında ilk şubesi İstanbul’da açılan Tavuk Dünyası, 2015 yılında Türkiye’nin önde gelen özel sermaye fonlarından Mediterra Capital ile ortaklığa gitti.

Mediterra Capital’in finansal ve stratejik desteğiyle büyümeyi ve kurumsallaşmayı hızlandıran şirket, büyüme hedefleri doğrultusunda yeni yatırıma hazırlanıyor.

Tavuk Dünyası, Ankara’da 30 milyon TL’lik yatırımla yeni bir tesis kurmak için harekete geçti. Günlük 20 ton üretim yapılacak bu tesisle şirketin üretim kapasitesi iki kat artacak.

Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu, halihazırda Kocaeli Şekerpınar’da günlük 24 tonluk üretim kapasitesi olan bir tesislerinin olduğunu söylüyor.

Ankara’da 9 bin metrekare arsa üzerinde 6 bin 147 metrekarelik inşaat alanından oluşan ikinci üretim tesisinin nisan ayında faaliyete geçmesinin planlandığını da ifade ediyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.