Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 2,46 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE şubatta ocak ayına kıyasla yüzde 2,46 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,27 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,83 yükseldi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 26,49, imalatta yüzde 28,29 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara malında yüzde 31,02, dayanıklı tüketim malında yüzde 29,11, dayanıksız tüketim malında yüzde 26,02, enerjide yüzde 8,42, sermaye malında yüzde 25,35 artış kayıtlara geçti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,76, imalatta yüzde 2,45 azalış olarak belirlendi.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında yüzde 1,82, dayanıklı tüketim malında yüzde 3,81, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,27, sermaye malında yüzde 3,82 azalış yönünde olurken, enerjide yüzde 6,51 artış kayıtlara geçti.

YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 8,42, diğer ulaşım araçları yüzde 15,76, içecekler yüzde 17,23 ile yıllık bazda endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşın ana metaller yüzde 40,62, metal cevherleri yüzde 31,37, diğer mamul eşyalar yüzde 30,95 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak hesaplandı.

Aylık bazdaki değişimlere bakıldığında ise YD-ÜFE sektörlerinden diğer mamul eşyalarda yüzde 5,34, tütün ürünlerinde yüzde 4,69, diğer ulaşım araçlarında yüzde 4,34 azalış gerçekleşirken, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 6,51 ile endeksin arttığı tek alt sektör oldu.