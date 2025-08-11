Zonguldak TYP işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? TYP Zonguldak işçi alımı başvuru tarihleri

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görevlendirilmek üzere Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında personel alımı yapacağını duyurdu. İlana göre, toplam 470 katılımcı istihdam edilecek. Bu alım, Zonguldak'taki okullarda temizlik ve çevre düzenlemesi gibi işlerde görevlendirilmek üzere geçici süreliğine iş imkanı sağlayacak.

Zonguldak TYP işçi alımı başvuru tarihleri

Müdürlük tarafından yayımlanan ilana göre, başvurular 11- 15 Ağustos 2025'te sona erecek.

11-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak başvuruların ardından işe başlayacak personeller, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminde görev yapacak.

Zonguldak TYP işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Başvurmak isteyen adayların, kurumun resmi internet adresi olan "esube.iskur.gov.tr" üzerinden, e-Devlet kapısından veya ALO 170 iletişim hattını arayarak işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Zonguldak TYP işçi alımı kurası ne zaman?

Programa kabul edilecek 470 kişi, 1 Eylül 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında okullarda görevlendirilecek. Katılımcıları belirleyecek olan kura çekimi ise 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da Zonguldak İl Millî Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, noter huzurunda gerçekleştirilecek.

İlçelere Göre Kontenjanlar

İl genelindeki okullar için açılan kontenjanların ilçelere göre dağılımı da belli oldu.

Merkez MEM: 123 kişi

Kilimli MEM: 25 kişi

Kozlu MEM: 28 kişi

Gökçebey MEM: 19 kişi

Devrek MEM: 23 kişi

Çaycuma MEM: 73 kişi

Kdz. Ereğli MEM: 140 kişi

Alaplı MEM: 39 kişi