Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı! Ceza tutarı ve güncel kış lastiği fiyatları ne kadar?

Mevsim şartlarının ağırlaşması ve trafik güvenliğinin sağlanması için bu yıl zorunlu kış lastiği uygulamasının erken başlatılacağı duyurulmuştu. Her yıl 1 Aralık'ta başlayan uygulama, bu yıl 15 Kasım 2025 tarihinde başladı. Uygulamanın 15 Nisan tarihine kadar sürdürülmesi planlanıyor.

Zorunlu kış lastiği uygulaması, şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için zorunlu olsa da trafik güvenli nedeniyle hususi araç sahiplerine de kullanmaları tavsiye ediliyor.

Zorunlu kış lastiği uygulaması uzatılabilir mi?

Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, il sınırları içerisinde uygulamaya koyulup koyulmayacağı yerel sıcaklıklar dikkate alınarak valilikler tarafından belirlenecek. Öte yandan, zorunlu kış lastiği uygulamasını resmi sürenin öncesinde veya sonrasında birer ay uzatma hakkına da sahipler.

Cezası ne kadar?

Yapılan denetimlerde kış lastiği takmayan şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için verilecek cezalar da belli oldu. Zorunlu kış lastiği uygulamasına geçiş yapmayan ticari araç sürücüleri bu yıl 5 bin 856 lira idari para cezasına çarptırılacak.

Kış lastiği alırken nelere dikkat edilmeli?

Uzmanlar, kış lastiği alırken bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Buna göre, lastik alırken üretim tarihine bakmak ve yakın üretim tarihli lastik almak büyük önem taşıyor. Aksi halde, uzun süre bekletilen lastikler özelliklerini yitirebileceği için kazalara sebebiyet verebilir.

Kış lastiği fiyatları ne kadar?

Kış lastiklerinin güncel fiyatları da sürücüler tarafından araştırılıyor. Kış lastiği fiyatları ebatlara göre değişse de ortalama 2 bin liradan başlayıp 5 bin liraya kadar çıkabiliyor. Büyük inçli lastiklerin fiyatı 15 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Lastik sökme ve takma işlemi ücreti de jantın büyüklüğüne bağlı olarak bin lira ile bin 500 lira arasında değişiyor.

Lastik oteli ücreti ise dört lastiğin değiştirme maliyetiyle aynı seviyede oluyor.