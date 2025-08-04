ARA
  ZÜCDER, Avrupa'nın Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu'na üye oldu

ZÜCDER, Avrupa’nın Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu’na üye oldu

ZÜCDER, Avrupa Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu’na (FEC) üye olarak sektörü uluslararası alanda temsil etme gücünü artırdı. Bu adım, Avrupa pazarındaki rekabet avantajını ve ihracat potansiyelini güçlendirecek.

04 Ağustos 2025 | 11:22
ZÜCDER, Avrupa’nın Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu’na üye oldu

ZÜCDER (Züccaciyeciler Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Önder, Avrupa’nın Türk züccaciye sektörünün en stratejik pazarı olduğuna dikkat çekerek, FEC üyeliğinin sektör adına önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti. 

1952 yılında kurulan ve Avrupa Komisyonu nezdinde resmi temsil yetkisine sahip olan FEC, Avrupa’daki tencere-tava, çatal-bıçak, sofra takımı ve metal ev eşyaları üreticilerinin çatı kuruluşu konumunda. 

FEC, ekonomik, teknik ve yasal alanlarda sektörün çıkarlarını korumanın yanı sıra, uluslararası iş birlikleri ve standart belirleme süreçlerinde de önemli bir rol üstleniyor.

ZÜCDER’in FEC üyeliğiyle birlikte sektöre kısa vadede Avrupa’daki teknik standartlara uyum konusunda avantajlar kazandırması, uzun vadede ise Türk markalarının Avrupa pazarındaki görünürlüğünü ve rekabet gücünü artırması bekleniyor. 

Önder, bu üyelik sayesinde ortak projeler, araştırmalar ve iş birlikleriyle Türk züccaciye sektörünün küresel ölçekteki konumunun daha da sağlamlaşacağını belirtti.

Avrupa pazarının yüksek kalite standartları ve rekabetçi fiyat beklentileriyle hem zorlu hem de fırsatlarla dolu olduğunu dile getiren Önder, "Türk üreticileri bu beklentilere karşılık verecek donanıma sahip. FEC üyeliği sayesinde Avrupa’daki paydaşlarla daha güçlü ilişkiler kurarak, sektörel platformlarda daha görünür olacağız." diye konuştu.

ZÜCDER, önümüzdeki dönemde uluslararası iş birliklerini artırarak diğer bölgesel birliklerle de temaslarını güçlendirmeyi planlıyor. 

Bu doğrultuda yeni üyeliklerle sektörün küresel görünürlüğünü artırmak, yenilikçi projeler geliştirmek ve ihracat kanallarını çeşitlendirmek hedefleniyor.

