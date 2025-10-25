Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekim 2025 FED faiz toplantı tarihi

Küresel piyasaların odağındaki ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı büyük bir merakla bekleniyor. Piyasalarda, Fed'in Ekim ayı toplantısında faiz indirimine gideceğine dair beklentilerin güç kazanmasıyla birlikte, tüm dikkatler Fed'in faiz kararını açıklayacağı toplantı tarihine yöneldi. Yatırımcılar, kararın yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaları da yakından takip edecek.

FED FAİZ KARARI (EKİM 2025) NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına ilişkin beklenen toplantı tarihi ve saati belli oldu.

Toplantı Tarihleri: Fed'in bir sonraki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 28-29 Ekim 2025 tarihlerinde düzenlenecektir.

Karar Açıklanma Tarih ve Saati: Faiz kararı, Fed Başkanı Jerome Powell tarafından toplantının son günü olan 29 Ekim akşamı saat 21:00'de (Türkiye saatiyle) açıklanacaktır.

Küresel piyasalar ve yatırımcılar, özellikle faiz indirim beklentisinin güç kazanması nedeniyle, 29 Ekim akşamı açıklanacak karara kilitlenmiş durumda.

FED FAİZ KARARI NE OLUR, TAHMİNLER NE YÖNDE?

Para piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaklaşan toplantılarına ilişkin faiz indirim beklentileri oldukça güçlenmiştir.

Ekim ve Aralık Toplantıları: Para piyasalarında, Fed'in bu ay (Ekim) ve Aralık ayındaki toplantılarında 25'er baz puan indirim yaparak yıl sonunda toplam 50 baz puan gevşemeye gideceğine kesin gözüyle bakılmaktadır.

2026 Beklentisi: 2026 yılı genelinde ise Fed'in toplamda 3 faiz indirimi daha yapacağına ilişkin beklentiler güçlenmiştir.

Fed Tutanaklarının Etkisi:

Piyasalardaki bu beklentileri destekler nitelikte olarak, dün açıklanan Fed'in son toplantısına ilişkin tutanaklar da yılın geri kalanında daha fazla politika gevşemesine gidilebileceğini ortaya koymuştur.