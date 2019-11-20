En büyük holding bu yıl da değişmedi
Anadolu 500’e en çok şirket gönderen holding, geçen yıl olduğu gibi yine 12 şirketle Gaziantep merkezli Sanko oldu.
Sanko’yu 11 şirketle isim değişikliğine giden Erciyes Anadolu Holding takip etti.
Üçüncü sırada ise dokuz şirketle Kipaş Holding yer alıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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