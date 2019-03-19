Global oyuncu kimliğimizi güçlendirdik
- 2018’de 2017’ye oranla yüzde 14 artışla 1 milyar 700 milyon TL ciro elde ettik. Net kârımız 154 milyon TL oldu. Özellikle beyaz çimento ve özel ürünler alanındaki uzmanlığımız ve geniş lojistik yapılanmamızla Türkiye’nin ihracat liderleri arasında yer alıyoruz. 2018’de daralan iç piyasanın etkilerini ihracat kanallarımızla telafi ettik, global oyuncu kimliğimizi güçlendirdik.
- 869 milyon TL’lik ihracat rakamına ulaştık ve ülke ekonomisine katkı sağladık. 2018’de operasyonel kârımızın yüzde 50’sinden fazlasını yurtdışı operasyonlardan kaydettik.
- Sürdürülebilir ve kârlı başarı elde etmek, dijital teknolojilere yatırım yapmaktan geçiyor. Buradan hareketle Yeni Neslin Sabancı’sından aldığımız güç ve vizyon doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyor ve dönüşüm çalışmalarımızı tüm iş süreçlerimize entegre ediyoruz.
- Geliştirdiğimiz dijital stratejimizle verimliliğe, akıllı fabrika sistemleri ve veri analitiği gibi Endüstri 4.0 projelerine her zamankinden fazla odaklanıyoruz. Böylece Çimsa’yı ‘geleceğin çimento şirketi’ olarak konumlandırıyoruz.
Ülkü Özcan/Çimsa Genel Müdürü
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