Sürdürülebilir kârlılığımızı artıracağız
2019 ilk çeyrekte satışlarımızı 2018’in ilk çeyreğine kıyasla yüzde 51 artırdık ve 2,83 milyar TL ciroya ulaştık. Net kâr 144 milyon TL, FVAÖK 338 milyon TL oldu. 2018 son çeyrekte yapılan
52 günlük planlı bakım duruşunun ardından yüksek bir üretim performansı elde ettik. Amiral gemimiz olan Etilen Fabrikası’nda yüzde 99 kapasiteye ulaştık.
Entegre çalıştığımız STAR Rafineri’den ilk üç ayda 75 bin tonu nafta olmak üzere toplam 84 bin ton hammadde alarak verimliliğimizi ve performansımızı artırdık. Ortak sinerjinin yanı sıra verimlilik odaklı çalışmalarımız ve yatırımlarımızla bu yıl sektörümüzü büyütmeyi ve sürdürülebilir kârlılığımızı artırmayı hedefliyoruz.
Piyasa koşullarına ve durgunluk beklentilerine rağmen Türk sanayisi ve ekonomisi için değer yaratmaya odaklandık ve yatırımlarımızı sürdürdük. Geçen aylarda 20 milyon dolarlık yatırımla kurduğumuz Bipolar tesisini de devreye aldık.
2019’da da pazarın ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını hızlı ve eksiksiz bir şekilde karşılayacağız. Türkiye’de katma değerli üretimin lideri olmaya devam edeceğiz.
Anar Mammadov/Petkim Genel Müdürü
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