Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde yöneticilik yapan ‘40 Yaş Altı 40 CEO’ araştırmamızın bu yılki sonuçları, genç liderlerin pandeminin zorlu koşullarında önemli kararlara imza attıklarını gösteriyor.

Bu yıl listemizde yer alan 40 genç CEO, 56,5 milyar TL’lik ciroya yön verirken, 67 bin 377 kişiye liderlik yaptılar. Zorlu geçen 2020 yılına karşın genç liderler, önümüzdeki dönemde yeni yatırımlarla büyümede hızlarını artırmayı planlıyor. İş dünyasında pandeminin getirdiği zorlu ekonomik koşullar genç CEO’ları da etkiledi.

Şirketlerin yönetim kademesinde son 10 yıldır esen gençlik rüzgarının pandemiyle önemi daha fazla anlaşılırken, genç liderler bu süreçte değişime adapte olmanın yanı sıra sonrasındaki toparlanma sürecine de liderlik ederek önemli bir sınav veriyor.

Geçen yıl mevcudu koruma gayretinde olan genç CEO’lar, bu yıl ise önemli büyüme ve yatırım kararlarına imza atıyor. Bu yıl altıncısını gerçekleştirdiğimiz 40 Yaş Altı 40 CEO Araştırması’nda yer alan liderler, yeni dönem hedeflerinde yatırım ve büyümeye dikkat çekiyorlar.

Araştırmamızda yer alan ve geleceğe dair yüksek hedeflerle yoluna devam eden genç liderler, önemli bir kısmı kapanmalarla geçen 2020 yılının kolay geçmediğine işaret ediyorlar.

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