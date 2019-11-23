Global franchise atağı
Türk markalarının yurtdışında mağazalaşma atağı hız kazandı.
İç pazardaki daralmadan daha az etkilenmek ve riski dağıtmak isteyen hazır giyimden mobilyaya, kahve zincirinden restorana kadar birçok şirket şansını yurtdışında deniyor.
2020 sonuna kadar 67 şirket bin 10 şube açmaya hazırlanıyor. Bu şirketlerin şu anda yurtdışında 3 bin 72 şubesi bulunuyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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