Global franchise atağı

Kasım 23, 2019 0 Yorum 75 Okunma
Global franchise atağı

Türk markalarının yurtdışında mağazalaşma atağı hız kazandı.

İç pazardaki daralmadan daha az etkilenmek ve riski dağıtmak isteyen hazır giyimden mobilyaya, kahve zincirinden restorana kadar birçok şirket şansını yurtdışında deniyor.

2020 sonuna kadar 67 şirket bin 10 şube açmaya hazırlanıyor. Bu şirketlerin şu anda yurtdışında 3 bin 72 şubesi bulunuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap