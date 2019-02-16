OSB’ler yatırımcı peşinde
Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), sanayinin yavaşlayan çarklarını yeniden hızlandırmak için yatırımcı avına çıkıyor.
Bugün 80 ilde sayıları 327’ye ulaşan OSB’ler 50 binin üzerinde fabrikaya ev sahipliği yapıyor ve yaklaşık 2 milyon kişiye de istihdam sağlıyor.
Tekirdağ’dan Şanlıurfa’ya kadar ülke genelindeki dev OSB’ler, 2019’da yatırımcıların ilk tercihi olabilmek için bedelsiz tahsis ve son teknolojiye sahip altyapı imkanlarından elektrik ve su faturası indirimlerine, lojistik köy hizmetlerinden AR-GE laboratuvarlarına kadar çok çeşitli avantajlar sunuyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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