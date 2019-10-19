Piyasalarda yeni hesaplar
Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı, piyasalarda jeopolitik risklerin fiyatlara yansıması sonucunu doğurdu.
TL varlıklarda kayıplar yaşandı. Geçen hafta ABD’den gelen heyetle yapılan görüşmeler sonrasında operasyon beş gün için durduruldu ve anlaşmanın şartlarının yerine getirilmesi süreci başladı.
Piyasa uzmanları, son adımla birlikte jeopolitik risklerin azaldığını ancak gündemden tamamen kalkmadığını söylüyor. İşte bu ortamda piyasaların bu konjonktürde beklentilerini araştırdık, uzmanlardan portföy önerilerini aldık.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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