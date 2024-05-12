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Yaz portföyü nasıl olmalı?

Yaz döneminde nasıl bir portföy oluşturulması gerektiğini uzmanlara sorduk…

12 Mayıs 2024 | 09:10
Yaz portföyü nasıl olmalı?

Piyasalarda seçim sonrası geçen sürede belirsizlik ortadan kalkarken kur, altın, faiz ve borsada hareketli seyir devam ediyor. Piyasaların yönü birçok faktörden etkilenirken, yatırımcılar portföylerini nasıl oluşturması gerektiği konusunu merak ediyor. 

Biz de yaz döneminde nasıl bir portföy oluşturulması gerektiğini uzmanlara sorduk…  Yerel seçimlerin ardından seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasaların odağına enflasyon ve cari denge, global para politikaları ve bölgesel jeopolitik gelişmeler yerleşti. Özellikle ekonomi yönetiminin tasarruf ve yapısal reformlar konusunu daha fazla vurgulayarak somut adımlar atılacağına yönelik açıklamaları pozitif olarak değerlendiriliyor. 

Merkez Bankası’nın seçim öncesi gerçekleştirdiği faiz artışı sonrası açıklanan enflasyon verileri ile birlikte yüzde 50 politika faizi ile devam etme kararı, piyasalarda şimdilik tutarlı duruşun bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. TCMB, geçen hafta yaptığı toplantıda ise önceki raporda yüzde 36 olan 2024 yıl sonu tüketici fiyat endeksi artışı tahminini yüzde 38’e çıkardı. 

Mayısta zirve yapması beklenen enflasyonun yaz aylarında düşüşe geçeceği beklentisi var. Piyasaların gözü bu süreçte enflasyonun üzerinde olmaya devam edecek.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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