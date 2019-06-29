Yaz portföyü nasıl olmalı?
23 Haziran seçimi geride kaldı ve uzun bir yaz tatili dönemine giriliyor. Ancak piyasalar açısından özelikle dış kaynaklı gündemin yoğun olduğu bir dönem söz konusu.
Bu gündemde S-400 krizi, İran-ABD gerilimi, ticaret savaşları, FED’in olası faiz indirimi hamleleri gibi kritik maddeler var.
Bu yaz döneminde portföylerin nasıl olması gerektiğini uzmanlara sorduk. Uzmanlar, portföylerde döviz ağırlığını azaltma eğiliminde.
Bunun yanında hisse ve TL mevduat gücünü koruyor. Dikkat çeken bir diğer yatırım aracı da ons bazında yukarı hareketini sürdüren altın…
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber McDonald’s Türkiye’de masada üç ihtimal var
Sonraki haber Ekonomist’te bu hafta
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?