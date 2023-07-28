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TCMB başkan yardımcılığına atanan Prof. Dr. Hatice Karahan kimdir?

Prof. Dr. Hatice Karahan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), başkan yardımcılığına atandı. Peki Hatice Karahan kimdir? Hangi görevlerde bulundu?

28 Temmuz 2023 | 17:45
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TCMB başkan yardımcılığına atanan Prof. Dr. Hatice Karahan kimdir?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararına göre, Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alınırken, TCMB başkan yardımcılıklarına Dr. Osman Cevdet Akçay, Dr. Fatih Karahan ve Prof. Dr. Hatice Karahan atandı.

İşte TCMB'nin internet sitesinde paylaştığı bilgilere göre Prof. Dr. Hatice Karahan'ın öz geçmişi... 

1978 yılında İstanbul'da doğan Hatice Karahan, 1999'da Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Karahan, 2001'de Boğaziçi Üniversitesi'nden İktisat yüksek lisans derecesi aldıktan sonra akademik çalışmalar yapmak üzere ABD'ye gitti. 2006'da Syracuse Üniversitesi'nde ekonomi doktorasını tamamlayan Karahan, aynı üniversite bünyesindeki Center for Policy Research'te araştırmalar yürüttü.

Türkiye'ye döndükten sonra çeşitli üniversitelerde ders vermenin yanı sıra TÜBİTAK'ta danışmanlık görevi üstlenen Karahan ayrıca, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) gibi Türkiye'nin önde gelen iş dünyası kuruluşlarında uzun yıllar ekonomi danışmanlığı yaptı.

2015 itibarıyla İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü'nde kurucu bölüm başkanlığı görevini ifa eden Karahan, 2020'de profesör unvanı aldı.

Temmuz 2017'de Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na atanan Karahan, ayrıca Harvard Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi'nde ekonomi alanında misafir akademisyen olarak 2 yıl süreyle görev yaptı.

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