ARA
Bist 100
8113,3
-1,77%
Bist 100
Dolar/TL
27,8061
0,2235%
Dolar/TL
Euro/TL
29,2056
-0,2689%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0504
-0,2223%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1723,37
3,37%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Ali Taha Koç kimdir?

Turkcell Genel Müdürlüğü görevine, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç atandı. Peki Ali Taha Koç kimdir? İşte Ali Taha Koç'un biyografisi...

13 Ekim 2023 | 15:22
Son Güncellenme: 13 Ekim 2023 | 15:31
0
Ali Taha Koç kimdir?

Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra Dallas Texas Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamlayan Ali Taha Koç, ABD'de Intel şirketinde AR-GE mühendisi olarak çalışmaya başladı. Bu sürede 61 patent geliştiren Koç'un 23 bilimsel makalesi yayımlandı.

Uluslararası projeler geliştirip yöneten Koç, 2013'te en çok patent üreten ve ödül alan 10 mühendisten biri oldu.

Türkiye'ye 2014'te dönen Koç, Başbakanlık Başmüşaviri olarak göreve başladı. Aynı yıl Cumhurbaşkanlığı Bilgi Teknolojileri Başkanlığı'na atanan Koç, eş zamanlı olarak tüm bakanlıklardan ve güvenlik birimlerinden bilgi akışını sağlayan Cumhurbaşkanlığı Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nin kurulum sürecini yönetti.

2018'de Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı'na atanan Ali Taha Koç, aynı zamanda TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

Koç, mezun olduğu Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans ve doktora dersleri veriyor.

Lisanslı bir pilot olan ve çok iyi derecede İngilizce bilen Koç, evli ve bir çocuk babası.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1723,37 3,37%
  • ALTIN ONS 1927,77 3,14%
  • BIST 100 8113,3 -1,77%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,8061 0,2235%
  • EURO/TURK LIRASI 29,2056 -0,2689%
  • EURO/USD 1,0504 -0,2223%
  • INGILIZ STERLINI 1,21282 -0,39258%
  • JAPON YENI 149,535 -0,183%
  • KANADA DOLARI 1,36682 -0,16106%
  • RUS RUBLESI 97,7 -0,0256%
Günün En Çok Okunanları
Spotify, Türkiye'de 10 yılda en çok dinlenen şarkı ve şarkıcıları açıkladı
SPK 2 şirketin daha halka arzını onayladı
SPK 2 şirketin daha halka arzını onayladı
Dofer Yapı halka arz büyüklüğü 290,9 milyon TL oldu
Dofer Yapı halka arz büyüklüğü 290,9 milyon TL oldu
Dijital CEO ve Liderler Zirvesi, küresel zirve olma yolunda
Dijital CEO ve Liderler Zirvesi, küresel zirve olma yolunda
Otomobil satışları eylülde yüzde 78 arttı: İşte en çok satılan markalar
Otomobil satışları eylülde yüzde 78 arttı: İşte en çok satılan markalar
Morhipo kapanıyor, alışveriş Boyner.com.tr'den devam edecek
Morhipo kapanıyor, alışveriş Boyner.com.tr'den devam edecek
Dev yolcu gemisi rotasını İsrail yerine Marmaris'e çevirdi
Dev yolcu gemisi rotasını İsrail yerine Marmaris'e çevirdi
İkinci el oto pazarında fiyatlar geriledi, satışlar arttı
GERİ
İLERİ
Spotify, Türkiye'de 10 yılda en çok dinlenen şarkı ve şarkıcıları açıkladı
SPK 2 şirketin daha halka arzını onayladı
Dofer Yapı halka arz büyüklüğü 290,9 milyon TL oldu
Dijital CEO ve Liderler Zirvesi, küresel zirve olma yolunda
Otomobil satışları eylülde yüzde 78 arttı: İşte en çok satılan markalar
SPK 2 şirketin daha halka arzını onayladı
Dofer Yapı halka arz büyüklüğü 290,9 milyon TL oldu
Dijital CEO ve Liderler Zirvesi, küresel zirve olma yolunda
Otomobil satışları eylülde yüzde 78 arttı: İşte en çok satılan markalar
Morhipo kapanıyor, alışveriş Boyner.com.tr'den devam edecek
Dofer Yapı halka arz büyüklüğü 290,9 milyon TL oldu
Dijital CEO ve Liderler Zirvesi, küresel zirve olma yolunda
Otomobil satışları eylülde yüzde 78 arttı: İşte en çok satılan markalar
Morhipo kapanıyor, alışveriş Boyner.com.tr'den devam edecek
Dev yolcu gemisi rotasını İsrail yerine Marmaris'e çevirdi
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL