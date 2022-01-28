Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Abdulhamit Gül’den boşalan Adalet Bakanlığına, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ atandı. Konuya ilişkin atama kararı, 29 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki, Bekir Bozdağ kimdir? İşte Bekir Bozdağ’ın biyografisi ve daha önceki görevleri:

BEKİR BOZDAĞ KİMDİR?

TBMM’nin internet sitesinde Bekir Bozdağ’ın biyografisi şu şekilde yer alıyor: