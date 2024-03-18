Bora Tuncer kimdir?

Son olarak Schneider Electric Uluslararası Operasyonlardan Sorumlu Dijital Dönüşüm Kıdemli Başkan Yardımcılığı görevinde Hindistan’dan Güney Amerika’ya geniş bir coğrafyadan sorumlu olan Bora Tuncer, Karel’de üstlendiği yeni göreviyle ilgili,"Karel’e uluslararası deneyimimi aktararak ekibimizle birlikte önemli projelere imza atmak ve devraldığım bayrağı daha da ileriye götürmek üzere büyük heyecan duyuyorum" dedi.
BORA TUNCER KİMDİR?
- Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Tuncer, 2015 yılında Sabancı Üniversitesi’nde Executive MBA programını tamamladı. Yaşam boyu öğrenmeye olan inancıyla şu anda Yeditepe Üniversitesi’nde İşletme Doktora programı kapsamında akademik eğitimini sürdürüyor.
- 1994-2003 yılları arasında Deloitte Türkiye Ofisinde üstlendiği görevlerin ardından, 2003 yılında Schneider Electric’e katıldı. Türkiye Genel Müdürlüğü, Türkiye, Orta Asya, Pakistan ve Kazakistan Bölge Başkanlığı gibi görevlerin ardından en son Schneider Electric Uluslararası Operasyonlardan Sorumlu Dijital Dönüşüm Kıdemli Başkan Yardımcılığı görevinde Pasifik, Hindistan, Orta Doğu, Afrika ve Güney Amerika’da yaklaşık 95 ülkeyi kapsayan bölgenin transformasyonundan sorumlu olarak çalıştı.
- Tuncer kariyerinde dijitalleşme, sürdürülebilirlik, inovasyon odağıyla yeni kanallar yaratma ve geliştirme ve çok katmanlı operasyonları yönetme alanında önemli başarılara imza attı. Yönetimi döneminde pek çok genç yöneticinin gelişimine destek veren Tuncer, aynı zamanda yönetim kurulu seviyesinde kadınların güçlendirilmesi çalışmalarına liderlik etmekte ve genç yeteneklerin karar süreçlerine dahil olmalarını destekleme yönünde mentorluk yapıyor.
- Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi (SMI), E-Mobilite Derneği ve İMSAD-Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği yönetim kurulu üyeliklerini üstlenmekte olan Bora Tuncer aynı zamanda TÜSİAD üyesi. Bora Tuncer evli ve 2 kız babası.