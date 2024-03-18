Bora Tuncer kimdir?

Son olarak Schneider Electric Uluslararası Operasyonlardan Sorumlu Dijital Dönüşüm Kıdemli Başkan Yardımcılığı görevinde Hindistan’dan Güney Amerika’ya geniş bir coğrafyadan sorumlu olan Bora Tuncer, Karel’de üstlendiği yeni göreviyle ilgili,"Karel’e uluslararası deneyimimi aktararak ekibimizle birlikte önemli projelere imza atmak ve devraldığım bayrağı daha da ileriye götürmek üzere büyük heyecan duyuyorum" dedi.

BORA TUNCER KİMDİR?