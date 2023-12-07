Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, "dünya enerji ve iklim konularına sağladığı olağanüstü katkılar" nedeniyle Fransa'nın en yüksek dereceli sivil nişanı olarak bilinen Şeref Nişanı'na (Légion d'honneur) layık görüldü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı’nda düzenlenen özel bir törenle Birol'a nişanını takdim etti. Peki Fatih Birol kimdir? Fatih Birol'un kariyeri, biyografisi...

Wikipedia'da yer alan Fatih Birol 22 Mart 1958 tarihinde Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) askeri doktor olarak görev yapan Kemal Birol ile ev hanımı Bilge Birol'un iki çocuğundan ilki olarak Ankara'da doğdu. İlkokulu Çankaya'daki Kurtuluş İlkokulunda tamamladı. Ortaokul ve lise eğitimini tamamlamak için TED Ankara Koleji'ne geçti ve 1976'da mezun oldu.

Babasının doktor olması isteğine karşın matematiğe ilgisi nedeniyle İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi'nin elektrik mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Yeşilçam'da yönetmen asistanlığı da yaptı, Viyana'da hamallık da

Mezuniyetten sonra Türkiye Elektrik Kurumu'nda (TEK) bir süre çalıştı. Burada mühendisliğe ısınamayan Birol, başka bir ilgi alanı olan sinema sektörüne geçti. Yeşilçam filmlerinde bir film yönetmeninin asistanlığını yaptı.

Fakat daha sonra sektöre adım attıktan sonra işini sevemediğini fark etti ve asistanlığı bıraktı. Mühendislik ve toplumu bir araya getiren konunun enerji olduğuna karar veren Birol, 1986 yılında Avusturya'ya gitti.

Viyana Teknik Üniversitesi'nde enerji ekonomisi alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. Viyana'da eğitim alırken aynı zamanda hamallık ve kar küreme gibi işlerde çalıştı.

Kariyeri

İlk olarak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)'nde petrol analisti olarak yedi yıl çalıştı. 1995–2015 yılları arasında Paris merkezli Uluslararası Enerji Ajansı'nda baş ekonomist ve kurumun enerji ve iklim değişikliği politikasının ekonomik analizinden sorumlu uzman olarak görev aldı. 12 Şubat 2015'te, 29 üye ülkenin oyu ile Dünya enerji politikalarının belirlendiği Uluslararası Enerji Ajansı'nın en yüksek pozisyonu olan icra direktörlüğüne seçildi. Birol, Amerika ve Avrupa ülkelerinden seçilmeyen ve siyasetçi olmayan ilk başkan oldu. 1 Eylül 2015'te görevi Hollanda Ekonomi Bakanı Maria van der Hoeven'dan devraldı.

Dr. Birol, ayrıca Dünya Ekonomik Forumu’nun (Davos) Enerji İstişare Kurulu’na başkanlık etmektedir ve BM Genel Sekreteri’nin “Herkes için Sürdürülebilir Enerji” Danışma Kurulu’nun da üyesidir.

TIME100 listesinde

Birol, 2021'de de TIME dergisinin dünyanın en etkili isimlerini belirlediği TIME100 listesindeki tek Türk olmuştu.

Çok sayıda devlet nişanının sahibi

Birol, Japon İmparatoru'ndan Yükselen Güneş Nişanı, İsveç Kralı'ndan Kutup Yıldızı Nişanı, Avusturya, Almanya ve İtalya'dan en yüksek başkanlık nişanları dahil olmak üzere, çok sayıda devlet nişanının da sahibi. Forbes dergisi tarafından dünyanın enerji konusundaki en nüfuzlu kişileri arasında gösterilen Birol, Financial Times Gazetesi tarafından 2017’de “Yılın Enerji Kişisi” seçildi.

Dr. Birol’a, 2013 yılında Imperial College London tarafından Fahri Doktora Unvanı “Doctorate of Science honoris causa” verildi. Fatih Birol, 2013 yılından bu yana Galatasaray Spor Kulübü’nün onursal yaşam üyesidir.