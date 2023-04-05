ARA
Bist 100
5023,6
0,79%
Bist 100
Dolar/TL
19,2529
0,147%
Dolar/TL
Euro/TL
21,0859
0,1125%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0952
-0,0306%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1253,2
0,35%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Kimdir?
  • İbrahim Erdemoğlu kimdir? İbrahim Erdemoğlu'nun biyografisi...

İbrahim Erdemoğlu kimdir? İbrahim Erdemoğlu'nun biyografisi...

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Forbes listesine göre (Nisan 2023) 5,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin; dünyanın 497’nci en zengin insanı oldu. Peki İbrahim Erdemoğlu kimdir? İşte İbrahim Erdemoğlu'nun biyografisi...

05 Nisan 2023 | 11:26
Son Güncellenme: 05 Nisan 2023 | 12:05
0
İbrahim Erdemoğlu kimdir? İbrahim Erdemoğlu'nun biyografisi...

Forbes dergisinin Milyarderler Listesi'nde yer alanların sayısı bu yıl 2 bin 640'a gerilerken, milyarderlerin toplam serveti de ekonomik türbülansın kamu ve özel sektörü vurması nedeniyle milyarderlerin serveti de 500 milyar dolar azalarak 12,2 trilyon dolara indi. 

Milyarderler Listesi'nde bu yıl Türkiye'den de 26 isim yer aldı. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, 5,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin ismi olurken, dünyanın 497'nci en zengin insanı oldu. Türk milyarderlerin toplam serveti yaklaşık 57,8 milyar dolar olarak hesaplandı. Peki, İbrahim Erdemoğlu kimdir? İşte biyografisi...
 

İBRAHİM ERDEMOĞLU KİMDİR?

İbrahim Erdemoğlu'nun kendi adını taşıyan sitesinde biyografisi şöyle paylaşılıyor:

  • İbrahim Erdemoğlu 1962 yılında Besni’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Gaziantep’te bitirdi. Aktif iş hayatına 1983 yılında başladı. 
  • 1998 yılında, bugün parça halı sektöründe Merinos Halı’yı kurdu. Parça halı ve iplik üretimindeki başarısının ardından 2005 yılında köklü bir duvardan duvara halı markası olan Dinarsu’yu Akkök Grup’tan devraldı. 
  • 2015 yılında polyester elyaf, filament, polyester bazlı polimerler konusunda dünyanın önde gelen üreticilerinden olan  Sasa Polyester A.Ş. şirketinin  hisselerinin %51’ini Sabancı Holding’den satın aldı. Zorunlu pay alım teklifi sonrası Ağustos 2015 tarihi itibariyle Erdemoğlu Holding’in Sasa Polyester A.Ş’deki hisse oranı %84,80’e ulaştı.
  • Evli ve üç çocuk babası olan İbrahim Erdemoğlu çeşitli kurumsal sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirdi. Bunlar arasında Mehmet Erdemoğlu Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi de yer alıyor.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1253,2 0,35%
  • ALTIN ONS 2024,55 0,2%
  • BIST 100 5023,6 0,79%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,2529 0,147%
  • EURO/TURK LIRASI 21,0859 0,1125%
  • EURO/USD 1,0952 -0,0306%
  • INGILIZ STERLINI 1,24812 -0,16078%
  • JAPON YENI 131,639 -0,062%
  • KANADA DOLARI 1,3477 0,24211%
  • RUS RUBLESI 79,415 0,145%
Günün En Çok Okunanları
Resmi Gazete'de yayımlandı: Trafik sigortasında yönetmeliğinde yeni dönem
Tesla Türkiye satış fiyatı belli oldu
Tesla Türkiye satış fiyatı belli oldu
Finansal sonuçlarıyla öne çıkan 33 şirket
Finansal sonuçlarıyla öne çıkan 33 şirket
İtalya'dan sonra bir ülke daha ChatGPT'yi engellemeyi konuşuyor
İtalya'dan sonra bir ülke daha ChatGPT'yi engellemeyi konuşuyor
İşte dünyanın en zengin 25 insanı: Milyarderlerin sayısı da serveti de azaldı
İşte dünyanın en zengin 25 insanı: Milyarderlerin sayısı da serveti de azaldı
Doğan Holding’den Aytemiz hisselerinde satış açıklaması
Doğan Holding’den Aytemiz hisselerinde satış açıklaması
Tesla Model Y resmen Türkiye'de piyasaya çıktı
Tesla Model Y resmen Türkiye'de piyasaya çıktı
İbrahim Erdemoğlu kimdir?
GERİ
İLERİ
Resmi Gazete'de yayımlandı: Trafik sigortasında yönetmeliğinde yeni dönem
Tesla Türkiye satış fiyatı belli oldu
Finansal sonuçlarıyla öne çıkan 33 şirket
İtalya'dan sonra bir ülke daha ChatGPT'yi engellemeyi konuşuyor
İşte dünyanın en zengin 25 insanı: Milyarderlerin sayısı da serveti de azaldı
Tesla Türkiye satış fiyatı belli oldu
Finansal sonuçlarıyla öne çıkan 33 şirket
İtalya'dan sonra bir ülke daha ChatGPT'yi engellemeyi konuşuyor
İşte dünyanın en zengin 25 insanı: Milyarderlerin sayısı da serveti de azaldı
Doğan Holding’den Aytemiz hisselerinde satış açıklaması
Finansal sonuçlarıyla öne çıkan 33 şirket
İtalya'dan sonra bir ülke daha ChatGPT'yi engellemeyi konuşuyor
İşte dünyanın en zengin 25 insanı: Milyarderlerin sayısı da serveti de azaldı
Doğan Holding’den Aytemiz hisselerinde satış açıklaması
Tesla Model Y resmen Türkiye'de piyasaya çıktı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL