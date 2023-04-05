İbrahim Erdemoğlu kimdir? İbrahim Erdemoğlu'nun biyografisi...

Forbes dergisinin Milyarderler Listesi'nde yer alanların sayısı bu yıl 2 bin 640'a gerilerken, milyarderlerin toplam serveti de ekonomik türbülansın kamu ve özel sektörü vurması nedeniyle milyarderlerin serveti de 500 milyar dolar azalarak 12,2 trilyon dolara indi.

Milyarderler Listesi'nde bu yıl Türkiye'den de 26 isim yer aldı. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, 5,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin ismi olurken, dünyanın 497'nci en zengin insanı oldu. Türk milyarderlerin toplam serveti yaklaşık 57,8 milyar dolar olarak hesaplandı. Peki, İbrahim Erdemoğlu kimdir? İşte biyografisi...



İBRAHİM ERDEMOĞLU KİMDİR?

İbrahim Erdemoğlu'nun kendi adını taşıyan sitesinde biyografisi şöyle paylaşılıyor: