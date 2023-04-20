Halka arzı tamamlanan Europower enerji 20 Nisan 2023 tarihinde Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Europower Enerji'nin halka arzına ilişkin Girişim Elektrik A.Ş. ve bağlı ortaklığı olan Europower Enerji’nin Yönetim Kurulu Başkanı M. Behiç Harmanlı gerçekleşen halka arzda yüksek talep beklediklerini ancak rekor düzeyde talep ile karşılaşmaktan dolayı gururlu olduklarını belirtmişti. Peki, M. Behiç Harmanlı kimdir? Ekonomist.com.tr biyografi sayfasında bu kez Harmanlı'nın biyografisine bakıyoruz...
BEHİÇ HARMANLI KİMDİR?
Şirketin internet sitesinde Muhittin Behiç Harmanlı'nın biyografisi şöyle paylaşılıyor:
- İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden 1980 yılında Lisans, 1982 yılında da Yüksek Lisans derecesi ile mezun olmuştur.
- 1980 – 1982 yılları arasında ABB-Kartal OG-YG Trafo Proje Mühendisi ve AR-GE Mühendisi, 1982 – 1993 yılları arasında Barmek Holding’de OG Güç Kondansatör YG Kapasitör Bölüm Üretim Yöneticisi ve Satış-Pazarlama Müdürü olarak görev yapmakla birlikte aynı zamanda holdinge bağlı Güneş Elektrik’te Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.
- 1993 – 1999 yılları arasında Etkin Elektrik Taahhüt Tic. Ve San. A.Ş.’de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.
- 1999 yılından itibaren de Girişim Elektrik Sanayi Taah. ve Tic. A.Ş.’nin kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı olarak görevine devam etmektedir.