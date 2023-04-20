Halka arzı tamamlanan Europower enerji 20 Nisan 2023 tarihinde Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Europower Enerji'nin halka arzına ilişkin Girişim Elektrik A.Ş. ve bağlı ortaklığı olan Europower Enerji’nin Yönetim Kurulu Başkanı M. Behiç Harmanlı gerçekleşen halka arzda yüksek talep beklediklerini ancak rekor düzeyde talep ile karşılaşmaktan dolayı gururlu olduklarını belirtmişti. Peki, M. Behiç Harmanlı kimdir? Ekonomist.com.tr biyografi sayfasında bu kez Harmanlı'nın biyografisine bakıyoruz...

BEHİÇ HARMANLI KİMDİR?

Şirketin internet sitesinde Muhittin Behiç Harmanlı'nın biyografisi şöyle paylaşılıyor: