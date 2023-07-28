ARA
Bist 100
7067,28
3,08%
Bist 100
Dolar/TL
26,9168
-0,1362%
Dolar/TL
Euro/TL
29,6765
0,2936%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1022
0,4017%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1695,25
0,54%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Kimdir?
  • Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay kimdir?

Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay kimdir?

Dr. Osman Cevdet Akçay, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), başkan yardımcılığına atandı. Peki Dr. Osman Cevdet Akçay kimdir?

28 Temmuz 2023 | 17:25
0
Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay kimdir?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararına göre, Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alınırken, TCMB başkan yardımcılıklarına Dr. Osman Cevdet Akçay, Dr. Fatih Karahan ve Prof. Dr. Hatice Karahan atandı.

Peki Dr. Osman Cevdet Akçay kimdir? TCMB, yeni atanan başkan yardımcılarının öz geçmişlerini internet sitesinde paylaştı.

1961 yılında Trabzon'da doğan Osman Cevdet Akçay, 1983'te Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. Akçay, The City University of New York, The Graduate School and University Center'da ekonomi alanında 1990 yılında M.Phil ve 1992 yılında doktora derecesini aldı.

Çalışma hayatına 1985 yılında The City University of New York, The Graduate School and University Center'da doktora asistanı olarak başlayan Akçay, 1986-1990'da Hunter College ve Baruch College'da öğretim görevlisi, 1990-1991'de Manhattan College, New York'ta misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. 1992 yılında yardımcı doçent olarak Boğaziçi Üniversitesi'nde göreve başlayan ve doçentliğini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünde alan Akçay, 2001 yılında Koç Üniversitesi'ne tam zamanlı öğretim üyesi olarak geçti.

2009 yılına kadar öğretim üyeliği ve önce Koçbank, daha sonra Yapı ve Kredi Bankası başekonomistliği görevini beraber götüren Akçay, 2009-2018'de banka başekonomisti olarak görev yaptı. Akçay, Temmuz-Ekim 2018'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda, 2018-2023'te ise Fiba Group, Holding ve Banka'da danışmanlık görevinde bulundu.
 

 

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1695,25 0,54%
  • ALTIN ONS 1958,89 0,68%
  • BIST 100 7067,28 3,08%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,9168 -0,1362%
  • EURO/TURK LIRASI 29,6765 0,2936%
  • EURO/USD 1,1022 0,4017%
  • INGILIZ STERLINI 1,28558 0,4693%
  • JAPON YENI 141,065 1,128%
  • KANADA DOLARI 1,32361 0,09112%
  • RUS RUBLESI 92,06 1,4994%
Günün En Çok Okunanları
İstanbul'da yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam
Musk, Twitter'da yapacağı yeni değişikliği duyurdu: 'Her yönden daha iyi'
Musk, Twitter'da yapacağı yeni değişikliği duyurdu: 'Her yönden daha iyi'
Emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı zam farkları bugün yatıyor: Kim ne kadar alacak?
Emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı zam farkları bugün yatıyor: Kim ne kadar alacak?
Meta'nın geliri yılın ikinci çeyreğinde arttı
Meta'nın geliri yılın ikinci çeyreğinde arttı
Ford elektrikli araç üretimini yavaşlatma kararı aldı
Ford elektrikli araç üretimini yavaşlatma kararı aldı
Ons altın ne zaman yeni rekorlarını kıracak? JPMorgan tarih verdi
Ons altın ne zaman yeni rekorlarını kıracak? JPMorgan tarih verdi
Acentalardan turizmcilere 'iç pazarda indirim yapın' çağrısı
Acentalardan turizmcilere 'iç pazarda indirim yapın' çağrısı
Merkez Bankası Başkanı'ndan '200 TL'den yüksek banknot basılacak mı?' sorusuna yanıt
GERİ
İLERİ
İstanbul'da yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam
Musk, Twitter'da yapacağı yeni değişikliği duyurdu: 'Her yönden daha iyi'
Emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı zam farkları bugün yatıyor: Kim ne kadar alacak?
Meta'nın geliri yılın ikinci çeyreğinde arttı
Ford elektrikli araç üretimini yavaşlatma kararı aldı
Musk, Twitter'da yapacağı yeni değişikliği duyurdu: 'Her yönden daha iyi'
Emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı zam farkları bugün yatıyor: Kim ne kadar alacak?
Meta'nın geliri yılın ikinci çeyreğinde arttı
Ford elektrikli araç üretimini yavaşlatma kararı aldı
Ons altın ne zaman yeni rekorlarını kıracak? JPMorgan tarih verdi
Emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı zam farkları bugün yatıyor: Kim ne kadar alacak?
Meta'nın geliri yılın ikinci çeyreğinde arttı
Ford elektrikli araç üretimini yavaşlatma kararı aldı
Ons altın ne zaman yeni rekorlarını kıracak? JPMorgan tarih verdi
Acentalardan turizmcilere 'iç pazarda indirim yapın' çağrısı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL