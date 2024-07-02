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  • Yeni Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu kimdir? Biyografisi...

Yeni Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu kimdir? Biyografisi...

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 2 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yer alan karara göre yeni Sağlık Bakanı oldu. Memişoğlu, Fahrettin Koca'nın ayrılığı sonrası kabinede Sağlık Bakanı olarak görev yapacak. İşte Memişoğlu'nun biyografisi...

02 Temmuz 2024 | 00:47
Son Güncellenme: 02 Temmuz 2024 | 01:17
Yeni Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu kimdir? Biyografisi...

2 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete'de yer alan karara göre görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Fahrettin Koca'nın yerine Sağlık Bakanlığı görevine İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu getirildi. Peki, Kemal Memişoğlu kimdir? İşte biyografisi...

PROF. DR KEMAL MEMİŞOĞLU KİMDİR?

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesinde Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun biyografisi (5 Şubat 2024 itibarıyla) şu şekilde yer alıyor.

  • Prof. Dr. Kemal Memişoğlu aslen Rizeli olup, 1966 yılında Trabzon’da dünyaya geldi.
  • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1990 yılında bitirdi. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden 1995 yılında Genel Cerrahi Uzmanlığını aldı.
  • 1996-1998 yılları arasında SSK Konya Ereğli Hastanesi, PTT Hastanesi ve Bursa Askeri Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yaptı. 
  • 1999-2000 yıllarında Miami Üniversitesi Karaciğer ve Gastrointestinal Transplantasyon ünitesinde bulundu. 2000-2002 yıllarında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Başasistanlık yaptı. 
  • 2002 yılı sonunda PTT Hastanesine Başhekim olarak atandı. 
  • 2008 yılında Genel Cerrahi Doçenti, 2016 yılında da Genel Cerrahi Profesörü oldu.
  • 2007 yılında Beykent Üniversitesinde başladığı Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans eğitimini 2009 yılında bitirdi. 
  • 2002-2012 yılları arasında İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak görev yaptı. 
  • 02-11-2012 tarihinde İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı olarak atandı. Mayıs 2014 – Ekim 2016 tarihleri arasında aynı birliğin Genel Sekreterlik görevini yürüttü. 
  • 06 Ekim 2016 tarihinde İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak atandı.
  • Prof. Dr. Memişoğlu’nun ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel yayını bulunmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır. 
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