Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 100 sayfalık iddianamede, kripto para, Bitcoin, Bitcoin cüzdanı ve Bitcoin'in yasal statüsü ile kripto para borsalarının arasındaki farklarla bu borsaların nasıl çalıştığına dair bilgilere yer verildi.

Endless Yazılım Teknoloji Bilişim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (Bitrota) kurucuları tutuklu Kenan Altun ve yurt dışındaki Hasan Özkan ile çalışanları olan diğer zanlıların "Bitrota" kripto para uygulaması üzerinden müşterileri dolandırıldığına ilişkin iddia ve ihbarların bulunduğu anlatılan iddianamede, Cimer başvuruları ve MASAK raporu doğrultusunda şüpheliler hakkında "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "şirket yöneticisinin şirketin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" ve "mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Söz konusu şirketin şüpheliler Hasan Özkan'ın yüzde 75, Kenan Altun'un yüzde 25 ortaklığıyla 16 Temmuz 2018'de Kayseri'de kurulduğu belirtilen iddianamede, 12 Ekim 2020'de şirketin sermayesinin 1 milyon liraya çıktığı vurgulandı.

İddianamede, 17 Ağustos 2021'de ise şirketin tüm hisselerini Kenan Altun'un devraldığına işaret edilerek, Bitrota Teknoloji Sanal ve Ticaret AŞ'nin ise şüpheli Özkan tarafından 9 Haziran 2020'de Endless Yazılım Teknoloji Bilişim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin adresi gösterilerek 200 bin lira sermayeyle kurulduğu bildirildi.

Yatırımcılara Telegram üzerinden mesajlar

Şüphelilerin yatırımcılara gönderdiği yanıltıcı mesajlarda, "Değerli kullanıcılarımız hep birlikte özlenen Bitrota Exchange sistemine yeniden dönüş için gayretli bir çalışma içerisindeyiz. Unutulmamalıdır ki öncelikle Bitrota Exchange, Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından tanınan bir exchange markasıdır." ifadelerinin kullandığı aktarılan iddianamede, yatırımcılar ve Bitrota ekibi arasında Telegram sistemiyle iletişim kurulduğu anlatıldı.

Telegram mesajlarının neredeyse tamamının coin satış faaliyetlerinin Bitrota, TLNT Coin, Cent Coin adlı jetonların satın alınıp stake sistemi ile 1 yıl kilitlenerek (ana paranın 1 yıl bağlanması) pazarlandığı kaydedilen iddianamede, benzer piyasaların çok çok üzerinde anormal sayılabilecek stake sisteminden aylık/günlük kazançlar elde edilebileceğinin söylendiği belirtildi.

MASAK raporu savcılığa gönderildi

İddianamede, coinlerin yüksek kurdayken satışının engellendiği vurgulanarak, MASAK tarafından Endless Yazılım Teknoloji Bilişim AŞ'nin tüm Türkiye'de bulunan banka hesapları nezdinde yapılan işlemlerle ilgili incelemenin savcılık makamına gönderildiği ifade edildi.

Transfer işlemleri kısmında sisteminin aktif olduğu 3 Temmuz 2018-21 Temmuz 2022 tarihlerinde "Bitrota" açıklamasıyla 9 Mart 2020'den itibaren işlem sayısının 199 bin 327, işlem hacminin de 1 milyar 276 milyon 306 bin 974 lira olduğu bildirilen iddianamede, hesaba para gönderen kişi sayısının 14 bin 547 kişi olduğu kaydedildi.

"532 mağduru 53 milyon 926 bin 254 lira zarara uğrattı"

İddianamede, banka hesaplarından yapılan büyük tutarlı çıkış işlemleri ve sistem kapatıldıktan sonra hesapta biriken tutarların aktarıldığı kişilere de yer verildi.

Buna göre, şüpheli Hasan Özkan'ın sahip olduğu "Bridge Yapı Onarım" şirketinin hesabına 10 milyon lira, Özkan'ın şahsi hesabına 6 milyon 482 bin lira, tutuklu Altun'un hesabına 582 bin 651 lira olmak üzere yapılan çeşitli ödemelerle toplamda 22 milyon 86 bin 454 TL gibi bir paranın aktarıldığı ifade edildi.

İddianamede, bu kapsamda şirket kurucusu ve yöneticisi olan Kenan Altun ve Hasan Özkan'ın diğer şüpheliler ile birlikte fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kurdukları piramit satış sistemiyle şirketin kurulduğu günden beri dolandırıcılık kastıyla toplamda 532 mağduru 53 milyon 926 bin 254 lira zarara uğratmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediklerinin anlaşıldığı anlatıldı.

Zanlılara 10 bin 640 yıla kadar hapis istemi

İddianamede, sistemin ortakları Altun ile Özkan'ın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "şirket yöneticisinin şirketin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" suçlarından 532 mağdura yönelik toplamda 3 bin 724 yıldan 10 bin 640 yıla kadar hapis cezası istendi.

Altun ve Özkan hakkında ayrıca "malvarlığı değerlerinin aklanması" suçundan 7 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, Altun ve Özkan'ın da yer aldığı 31 şüpheli hakkında, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "mal varlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği belirtildi.