  Bitcoin'in fiyatında etkili olan bir tarihsel döngü kırılıyor mu?

Bitcoin’in fiyatında etkili olan bir tarihsel döngü kırılıyor mu?

CNBC'nin haberine göre Bitcoin’in tarihsel dört yıllık fiyat döngüsü kırılma belirtileri gösteriyor. Uzmanlar, değişen yatırımcı profili ve düzenleyici gelişmelerin piyasa dinamiklerini yeniden şekillendirdiğini belirtiyor.

08 Ağustos 2025 | 14:58
Son Güncellenme: 08 Ağustos 2025 | 15:49
Uzmanlara göre değişen durum, yatırımcıların Bitcoin fiyat hareketlerini değerlendirme ve yatırım zamanlamalarını etkileyebilir.

Bitcoin döngüsü, yaklaşık dört yılda bir gerçekleşen “halving” yani yarılanma olayı etrafında şekilleniyor. Yarılanma, madencilere verilen Bitcoin ödüllerinin yarıya indirilmesiyle arzı kısıtlıyor. 

Son iki yarılanma sırasıyla Mayıs 2020 ve Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşmişti.

Tarihsel olarak, yarılanmadan sonraki aylarda Bitcoin’in fiyatı yükselip yeni rekorlar kırıyor, ardından ise yaklaşık yüzde 70-80 oranında düşüşle “kripto kışı” olarak adlandırılan uzun süreli düşüş dönemi başlıyordu.

Ancak son döngüde, Mart 2024’te gerçekleşen 73 bin doları aşan rekor Bitcoin fiyatı, yarılanmadan önce gelerek alışılmış döngü yapısından farklı bir tablo ortaya koydu. 

CNBC'nin haberinde yorumlarına yer verilen CoinDesk Data’dan Saksham Diwan’a göre, önceki döngülerde yeni zirveler yarılanmadan 12-18 ay sonra geliyordu. Bu farklılıkta, Ocak 2024’te işlem görmeye başlayan Bitcoin borsa yatırım fonlarının (ETF) onaylanması etkili oldu. 

ETF’ler, yatırımcıların doğrudan Bitcoin sahibi olmadan fiyat hareketine yatırım yapmasını sağlıyor. Kurumsal yatırımcıların ETF’lere yönelmesi fiyatların önceden yükselmesine neden oldu.

Bitwise Asset Management yatırım direktörü Matthew Hougan ise dört yıllık döngünün zayıfladığını ancak resmen sona erip ermediğinin 2026’da pozitif getiriler görülünce anlaşılacağını söyledi. 

Tarihsel olarak Bitcoin, yarılanmadan 500 ila 720 gün sonra önemli fiyat artışları yaşadı. Ancak şu anki döngüde fiyat hareketleri önceki dönemlere göre daha sakin seyrediyor. 

Bitcoin, 14 Temmuz 2025’te 123 bin doların üzerinde yeni rekor kırdı.

Önceki döngülerin tipik özelliği, yarılanmadan sonra yaşanan yüzde 70-80’lik sert düşüşlerdi. 

Uzmanlar, bu tür büyük çöküşlerin artık geçmişte kaldığını, en büyük düşüşün bu döngüde yüzde 26 civarında gerçekleştiğini belirtiyor. 

