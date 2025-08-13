Kripto piyasasını alt üst etmişti: Do Kwon davası görüldü

Kwon, 2022’de çöken TerraUSD ve Luna kripto paralarının çöküşüyle bağlantılı olarak yatırımcıların toplam 40 milyar dolardan fazla zarar etmesine neden olmakla suçlanıyordu.

BBC'nin haberine göre Singapur merkezli Terraform Labs, 2022’de TerraUSD ve Luna’nın değer kaybıyla kripto para piyasasında büyük bir satış dalgasına yol açmıştı. ABD’li savcılar, Kwon’un “milyarlarca dolarlık kripto varlık menkul kıymet dolandırıcılığı” düzenlediğini belirterek, stablecoin’in 1 dolar sabit değerini koruyacağına dair yanıltıcı bilgiler verdiğini ve yatırımcıları yanlış yönlendirdiğini iddia etti.

Savcılara göre Kwon, 2021’de TerraUSD’nin değerini toparlamak için bir ticaret firmasına milyonlarca dolarlık token satın aldırdı, ancak yatırımcılara bu işlemin Terra Protokolü adlı algoritma ile gerçekleştiğini söyledi. Bu durumun, yatırımcıların Terraform ürünlerine yönelmesine ve Luna token’ının değerinin korunmasına yol açtığı ifade edildi.

Kwon, New York’taki mahkemede yaptığı savunmada “2021’de [TerraUSD] değerinin yeniden 1 dolara dönmesinin nedeni hakkında yanlış ve yanıltıcı açıklamalar yaptım” diyerek, eylemlerinden dolayı özür diledi.

İddianamede yer alan dokuz suçlamayı başlangıçta reddeden Kwon, anlaşma kapsamında suçlamalara itiraz etmeme, 19,3 milyon dolar artı faiz ve bazı taşınmazları devretme, ayrıca tazminat ödeme şartlarını kabul etti.

Savcılar 12 yılı aşmayan bir ceza talep edecek, ancak Yargıç Paul Engelmayer, 25 yıla kadar hapis cezası verme yetkisini saklı tutuyor.

Kwon’un cezası 11 Aralık’ta açıklanacak.

Kendisi halen Güney Kore’de de suçlamalarla karşı karşıya. 2023’te hakkında tutuklama kararı çıkmasının ardından Güney Kore’den kaçan Kwon, Karadağ’da yakalanarak ABD’ye iade edilmişti.