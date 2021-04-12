Türkiye’nin eski tabakhaneci ailelerinden biri olan Uyguner Ailesi, jelatin üretimine giriyor.

21 Mart-3 Nisan 2021 tarihli sayıdan

Uyguner Deri ve Gelner Gıda’nın yönetim kurulu başkanı olan ve aynı zamanda Türkiye Deri Sanayicileri Derneği ve Türkiye Deri Sanayi İşverenleri Sendikası’nın yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yürüten ailenin üçüncü kuşak temsilcisi Burak Uyguner, Türkiye’nin ithalatçı olduğu bir alanda 6 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini söylüyor.

Mart ayı içinde Balıkesir Gönen’de devreye giren tesiste üretilen jelatin ürününün sığır derisinden üretildiğini söyleyen Uyguner, sözlerine şöyle devam ediyor:

“Jelatin, Türkiye’nin ithalatçı olduğu ancak hammadde konusunda yetkin olduğu bir ürün.

Dünyada 4 milyar dolarlık bir pazar söz konusu. 22 bin metrekare alan üzerinde inşa ettiğimiz tesisin yarı kapasitesi daha üretime başlamadan sözleşmeleri yapıldı ve satıldı. Tesisimizin kurulu kapasitesi 3 bin 500-4 bin ton arasında. Ancak tesisimizin altyapısı 10 bin tona göre dizayn edildi.

Bundan sonra şu ana kadar yaptığımız yatırımın yüzde 10 ila yüzde 15’i arası kadar yatırım yaparak 6 ila 7 bin ton arasına, bir o kadar daha yatırım yaparak da 10 bin tona kadar çıkabiliyoruz.”