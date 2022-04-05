Türkiye ekonomisinin en önemli ayaklarından biri olan ihracatta, yaşanan finansman sorununa yeni bir fonla cevap verilecek.

KGF ve Eximbank’ın yanı sıra ihracatçılardan gelen taleplerin ardından teminatsız ve ipoteksiz İhracatı Geliştirme Fonu kredileri de kullanıma açıldı.

TİM Başkanı İsmail Gülle, ilki gerçekleşen Texhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı’nda ihracatçılarla bu bilgiyi paylaştı.

İhracatçılara destek olmak amacıyla başlatılan İhracatı Geliştirme Fonu’nun, 1 Mart itibarıyla devreye alındığını aktaran İsmail Gülle, bine yakın müracaat aldıklarını ve bunlardan 100 firmanın onay aldığını söyledi.

Böylece ihracatçıların teminatsız ve ipoteksiz ihracat kredisi kullanmayabaşladığını ifade eden Gülle, ciddi bir talep ile karşı karşıya olduklarını belirterek “Ciddi finansman talebi var.

Kapasiteler, hedefler büyüdü. Gerek Eximbank, gerekse İhracatı Geliştirme Fonu gibi kurumlarla bu ihtiyacı gidermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Öte yandan ihracatın lokomotif sektörlerinden olan tekstil sektörü, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) iş birliğinde, daha katma değerli ihracat hedefiyle önemli bir fuara ev sahipliği yaptı.

İlki geçen hafta düzenlenen Texhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı’yla sektör temsilcileri ihracatta 15 milyar dolar sözü verdi.