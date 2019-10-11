İnovatif ürünlerle büyüyor
Türkiye’de işlenmiş et ürünleri sektörünün büyüklüğü 1 milyar dolara ulaşmış durumda. Şirketler artık daha küçük gramajlı ve sağlıklı yeni ürün gruplarıyla büyüyor.
Bunlardan biri de Polonez. 2010 yılından bu yana sağlıklı beslenmeyle ilgili çalışmalarını daha da yoğunlaştıran şirket, ilk olarak sadece yüzde 1-2 yağ oranlı, düşük kalorili ve yüksek protein içeriğine sahip ‘Polonez Fit Yaşam’ ürün grubunu piyasaya sürdü.
Polonez Genel Müdürü Andaç Günsoy, ürün sayısını azaltarak katma değerli ürünlere odaklandıklarını söylüyor. Günsoy, “Sadece kalite odaklı değil, inovasyon odaklı bir marka olarak hareket ediyoruz.
Yeni kuşağın beslenme alışkanlıkları doğrultusunda katma değerli ürünlerle büyüyoruz. Odağımızdaki diğer konu da verimlilik” diyor. 2018 yılını 270 milyon TL ciroyla kapatan şirket bu yıl ise 300 milyon TL ciroya ulaşmayı hedefliyor.
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