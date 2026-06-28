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Rusya'da akaryakıt krizi büyüyor: Yakıt satış sınırı geldi, devriyeler görevlendirildi

Rusya'nın İrkutsk bölgesinde akaryakıt arzındaki sıkıntılar nedeniyle "yüksek hazırlık durumu" ilan edildi. Yeni tedbirler kapsamında araç başına günlük yakıt satışına sınır getirilirken, bidonlara yakıt satışı da yasaklandı. Ayrıca yakıt istasyonlarında devreye görevlendirilecek.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Rusya'da akaryakıt krizi büyüyor: Yakıt satış sınırı geldi, devriyeler görevlendirildi

Rusya'da yaşanan akaryakıt arzı sorunları nedeniyle yetkililer yeni önlemleri devreye aldı. Bölge yönetimi, "yüksek hazırlık durumu" ilan ederken, yakıt istasyonlarındaki yoğunluğu azaltmak ve arzı dengelemek amacıyla litre sınırı ve satış kısıtlamaları uygulanacağını duyurdu.

Akaryakıtta yeni kısıtlamalar devreye alınıyor

Rusya’nın İrkutsk bölgesinde akaryakıt arzındaki sıkıntılar nedeniyle "yüksek hazırlık durumu"na geçildiği ve yeni kısıtlamalar uygulanacağı bildirildi.

İrkutsk Valisi Igor Kobzev, yaptığı yazılı açıklamada, bölgede "yüksek hazırlık durumu" ilan edildiğini ve bu kapsamda yeni tedbirler uygulanacağını belirtti.

Her araç için günlük limit belirlendi

Öncelikli hedeflerinin bölgeye yetersiz yakıt sevkiyatından kaynaklanan sorunun etkisini azaltmak ve istasyonlardaki yoğunluğu gidermek olduğuna işaret eden Kobzev, Rosneft istasyonlarında her araç için günlük en fazla 50 litre yakıt satılacağını vurguladı.

Diğer akaryakıt istasyonlarının daha düşük satış sınırı belirleyebileceğini aktaran Kobzev, bidonlara yakıt satışının da yasaklandığının altını çizdi.

Kobzev, halkın temel ihtiyaçlarıyla doğrudan bağlantılı olmayan kuruluşlara uzaktan çalışma sistemine geçmeleri tavsiyesinde bulundu.

Yakıt istasyonlarında devriye görevlendirilecek

Rusya İçişleri Bakanlığı ile Rusya Ulusal Muhafızlarının akaryakıt satış noktalarında devriye görevlendireceğini belirten Kobzev, ekiplerin kuyruklarda kamu düzenini sağlayacağını ve alınan tedbirlere aykırı yakıt satışlarını engelleyeceğini bildirdi.

Yakıt krizinin nedeni rafinerilere yönelik saldırılar

Ukrayna’nın insansız hava araçlarıyla Rusya’daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alınırken, Rus hükümeti akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman satış ve ihracat kısıtlamalarına başvuruyor.

Öte yandan, ülkede Moskova ve St. Petersburg şehirleri dahil yaklaşık 20 bölgede akaryakıt satışında kısıtlamalar uygulanıyor.

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