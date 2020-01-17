Lojistik sektörü ‘alternatif rota’ arıyor
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, hizmet dış ticaretinde 2019’un ilk 10 ayında 28 milyar dolarlık fazla verildi.
Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Alper Özel, Türkiye’nin net ihracatçı olduğu sektörlerden olan ve toplam ihracatın yüzde 23’ünü oluşturan hizmet ihracatında turizmden sonra ikinci sırada gelen lojistik sektörünün bu başarıda önemli payı olduğunu söylüyor.
Özel, Ticaret Bakanlığı rakamlarına göre taşımacılık gelirlerinin 15 milyar dolardan 18 milyar dolara çıktığını ifade ediyor.
Özel, bu konuda şöyle konuşuyor: “Türk taşımacıların yakın komşularımıza, Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerine yönelik ihracat taşımalarında artış görüldü.
Özellikle Avrupa ülkelerine yönelik ihracat taşımalarımızda ise kotalar, sürücü vizeleri gibi kronik sorunların yanında ithalattaki düşüşten kaynaklanan dönüş yükü temini sorunları nedeniyle önemli bir artış kaydedilmedi.
Buna karşılık alternatif yollarla büyümeye devam edeceğiz.”
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