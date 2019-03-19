Lüks markalar İstanbul’da buluşacak
Uluslararası pazarlama ve lobi şirketi The Luxury Network, Dünyanın en büyük lüks markalarının üye olduğu özel bir kulüp. Burada markalar arasında yeni işbirlikleri oluşturuluyor, ülkeler birbirine bağlanarak yeni ticari köprüler kuruluyor.
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) himayesinde Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için 26-27 Nisan tarihlerinde Lüks Network Zirvesi düzenleniyor.
The Luxury Network Türkiye Yöneticisi Erdem Akçıl, The Luxury Network’ün ekosisteminde bulunan markaların ve bu markaların en güçlü ve zengin müşterilerinin İstanbul’a davet edilip Türkiye’nin katma değerli ihracatına katkı sağlanmasının hedeflendiğini söylüyor.
Zirve, ‘Lüksün Yeni Sınırları ve Küresel İşbirlikleri’ temasıyla Çırağan Sarayı’nda gerçekleşecek. Türkiye katma değerli ürün ve servisleri ile moda, turizm ve lüks ürünler pazarında sesini daha yüksek duyuracak. Türkiye, lüks ekonomisinin iştah açan pastasından pay almak için lobi yapacak.
Erdem Akçıl, Türkiye’nin 1,5 milyar insana ve 20 trilyon dolarlık bir ekonomiye sadece dört saatlik uçuş mesafesi kadar yakın olduğunu, lüksün anavatanı Avrupa ile lüksün yeni yatırımcısı ve alıcısı Ortadoğu arasında köprü işlevi gördüğünü vurguluyor.
The Luxury Network Türkiye Ofisi tarafından İstanbul’da gerçekleştirilecek zirvede, kuruluşun 34 ülkede bulunan global ofisleri vasıtasıyla Türkiye’ye moda, mücevher, sanat, yatçılık, turizm ve lüks perakende gibi sektörlerden üst düzey temsilciler katılacak.
Türk markaları için küresel işbirliği fırsatları oluşacak. Türkiye’nin gelişen hazır giyim perakende pazarı ve lüks segmentine odaklanan markaları dikkate alındığında gelecekte önü açık olacak.
Potansiyel alanlardan biri de yatçılık. Türkiye’nin lüks yat ihracatının 2018 yılında yüzde 50 artışla 180 milyon doları bulması gelecek açısından umut vaat ediyor.
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