Pandemi sürecinde seyahat kısıtlamaları nedeniyle en büyük darbeyi alan sektörlerden biri olan turizmde, yaşanan daralmaya rağmen Wyndham Hotels & Resorts yatırımlarını sürdürüyor.

30 Mayıs-12 Haziran 2021 tarihli sayıdan

Türkiye’ye yönelik franchise yoluyla büyümesini sürdürmeyi planlayan grup, bu yıl İstanbul’dan Kahramanmaraş’a kadar Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yedi yeni tesis açacak.

Türkiye’de halihazırda Wyndham Grand, Ramada by Wyndham, Wyndham, Hawthorn Suites by Wyndham, TRYP by Wyndham, Ramada Encore by Wyndham ve La Quinta by Wyndham markalarıyla faaliyet gösteren şirket, bu yaz İstanbul Maltepe’de Days Hotel by Wyndham’ı açarak Türkiye’ye sekizinci markasını getirecek.

Türkiye pazarına 80 odalı Days Hotel by Wyndham İstanbul Maltepe oteli ile giriş yapacak olan ekonomi sınıfındaki bu markanın, yılın ikinci yarısında 176 odalı İstanbul Esenyurt’ta açılacak olan ikinci otelle genişletilmesi planlanıyor.

Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis, Türkiye’nin yakında açılacak Days Hotel by Wyndham İstanbul Maltepe oteli ile Türkiye’deki en büyük uluslararası otel zinciri olma konumunu daha da güçlendireceğini söylüyor.

Manikis, “Türkiye, her ziyaretçiye uygun ve ilham veren, çok çeşitli ve güzel ziyaret noktalarıyla yeni projeler için inanılmaz bir potansiyel barındırıyor. Yeni markaları pazarla buluşturmak Türkiye’deki genişleme stratejimizin ve büyüme kararlılığımızın çok önemli bir parçasını oluşturuyor” diyor.

Wyndham Hotels & Resorts’un global portföyünde toplam 20 marka bulunuyor ve şirket, Türkiye’de yer alan ve toplam 12 binin üzerinde oda kapasiteye sahip 80 oteliyle ülkemizdeki en büyük uluslararası otel şirketi konumunda bulunuyor.