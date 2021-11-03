81 ilde entegre tesis yönetimi hizmeti veren Tepe Servis ve Yönetim, bir Bilkent Holding şirketi. Şirket, 600’e yakın kurumsal müşterisi ve sekiz bine yakın çalışanıyla sektörün önde gelen oyuncularından.

Öyle ki birleşme ve satın almalarla yabancı şirketlerin ağırlıklı olduğu sektörde, 4-5 büyük şirket arasında yer alan Tepe Servis ve Yönetim, sektördeki yüzde 100 yerli sermayeli şirketler arasında lider konumda.

Her sektör gibi kendi alanlarının da pandeminin olumsuz havasından etkilendiğini ancak buna rağmen büyüme hedeflediklerini vurgulayan Tepe Servis ve Yönetim Genel Müdürü Canan Çakmakçı, “2020 yılında 724 milyon TL ciroya ulaştık.

2021 bütün şirketler için zor geçen bir yıl. Buna karşın biz yüzde 20’lik bir büyüme bekliyoruz” diyor.

Faaliyet gösterdikleri alanda yurtdışında da fırsatlar olduğuna değinen Çakmakcı, “Balkan ülkeleri, Türki Cumhuriyetler ve Türk müteahhitlik şirketlerinin yoğun çalıştığı coğrafyaları biz de araştırıyoruz.

Buralarda büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz” diye ekliyor.