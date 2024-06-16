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Krizdeyiz ama eğleniyoruz

Kültür-sanat döviz kurundaki ve diğer maliyetlerdeki artıştan en çok etkilenen sektörler arasında. Etkinlik maliyetleri geçtiğimiz yıla göre yüzde 30 ile 80 arasında arttı. Tüm bu artışa rağmen etkinliklerin sayısı ise hız kesmiyor.

16 Haziran 2024 | 10:20
Krizdeyiz ama eğleniyoruz

Özellikle bahar aylarından itibaren kültür-sanat alanında önemli bir canlanma yaşanıyor. Sektörün genel büyüme trendine bakıldığında ise pandemi sonrasında toparlanma sürecinin tüm dünyada devam ettiği görülüyor.

Sektörün çok farklı ölçeklerdeki parçalı yapısı nedeniyle bu alanda istatistiklere ulaşmak çok kolay değil. Bununla birlikte festival ve konser ekonomisi yalnızca kendi içinde değil, yeme-içme sektöründen turizme, şehir markalaşmasından kültürel diplomasiye her anlamda bir değer üretiyor. Bu açıdan bakıldığında kültür-sanat ülke ekonomileri açısından çarpan etkisi yaratan, toplumsal dönüşümün itici gücü konumunda.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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SPK onayladı: 2 yeni halka arz, 1 bedelsiz
Borsaya yönelik vergi çalışması ertelendi
Yabancılar borsada 542,7 milyon dolarlık satış yaptı
Halk Yatırım'dan BİM (BIMAS) bilanço analizi
Borsa güne yüzde 1,52 yükselişle başladı (13 Haziran)
Koç Holding'ten söylenti, yalan haber uyarısı: Örnekler verildi
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (12 Haziran)
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