Krizdeyiz ama eğleniyoruz

Özellikle bahar aylarından itibaren kültür-sanat alanında önemli bir canlanma yaşanıyor. Sektörün genel büyüme trendine bakıldığında ise pandemi sonrasında toparlanma sürecinin tüm dünyada devam ettiği görülüyor.

Sektörün çok farklı ölçeklerdeki parçalı yapısı nedeniyle bu alanda istatistiklere ulaşmak çok kolay değil. Bununla birlikte festival ve konser ekonomisi yalnızca kendi içinde değil, yeme-içme sektöründen turizme, şehir markalaşmasından kültürel diplomasiye her anlamda bir değer üretiyor. Bu açıdan bakıldığında kültür-sanat ülke ekonomileri açısından çarpan etkisi yaratan, toplumsal dönüşümün itici gücü konumunda.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.