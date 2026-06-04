Kültür ve Turizm Bakanlığı 569 sözleşmeli personel alımı yapacak: Başvurular ne zaman, şartlar neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 502 sözleşmeli personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre alımlar, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak ve mülakat yapılmaksızın gerçekleştirilecek. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı için başvurular ne zaman, şartlar neler?
1 Hangi branşlarda personel alınacak?
Bu kapsamda 128 büro personeli, 106 koruma ve güvenlik görevlisi, 268 destek personeli ile çeşitli branşlarda teknik personel alımı yapılacak.
Ayrıca sözlü sınav ile 67 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda 13 arkeolog, 6 müze araştırmacısı, 4 mimar, 16 mühendis, 7 tekniker ve 21 teknisyen alınacak.
2 Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?
Başvurular, 15-29 Haziran'da, son gün saat 23.59'a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.
3 Başvuru şartları neler?
Adaylardan son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları ve ilan edilen kadrolara ilişkin özel şartları taşımaları istenecek.
Koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında özel güvenlik kimlik kartı şartı aranırken, bazı kadrolarda ilgili alanda çalışma deneyiminin SGK hizmet dökümüyle belgelendirilmesi gerekecek.
Yerleştirme sonuçları ise başvuruların değerlendirilmesinin ardından Bakanlığın internet sitesi ile Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek.