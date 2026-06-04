Kültür ve Turizm Bakanlığı 569 sözleşmeli personel alımı yapacak: Başvurular ne zaman, şartlar neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 502 sözleşmeli personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre alımlar, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak ve mülakat yapılmaksızın gerçekleştirilecek. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı için başvurular ne zaman, şartlar neler?