Müzeverse’e yeni bir zaman yolculuğu: ‘Son Kale – Orta Çağ’ın Keşfi’

Açıldığı günden bu yana binlerce ziyaretçiyi geçmişin derinliklerine taşıyan Müzeverse, 31 Mayıs itibarıyla misafirlerini bambaşka bir tarihsel sahneye davet ediyor. Türkiye’nin ilk sanal gerçeklik müzesi Müzeverse’ün yeni gösterimi olan “Son Kale – Orta Çağ’ın Keşfi”, 14. yüzyıl başlarının politik, dini ve toplumsal çalkantılarını yaşayan efsanevi şehir Carcassonne’da geçiyor.

Gerçeğe en yakın detaylarla yaratılan bu 45 dakikalık sanal gerçeklik deneyimi, izleyicilerini tarihî bir mekânın ötesinde derin duygusal çatışmalar ve evrensel değerler etrafında şekillenen bir hikâyeye dahil ediyor. Excurio’nun en güncel teknolojik altyapısıyla geliştirilen yapım, en üst düzeyde görsel kalite, hareket özgürlüğü ve etkileşim imkânı sunarken, detaylı sahne tasarımları, çok katmanlı anlatısı ve duygusal bağ kurmaya yönelik senaryosuyla da sinematik bir deneyim olarak dikkat çekiyor. “Son Kale – Orta Çağ’ın Keşfi”, bu formatta ve sürede geliştirilen en yeni içerik olarak, sanal gerçeklik teknolojisinin ulaştığı zirveyi ve hikâye anlatımındaki dönüşümü izleyiciye güçlü biçimde yansıtıyor. İlk gösterim “Mısır Piramitlerine Yolculuk – Antik Mısır’ın Keşfi”’ni deneyimleyenlerden tam not alan Müzeverse, bu kez ziyaretçilerini adalet, vicdan, sadakat ve başkaldırının iç içe geçtiği bir dünyanın kalbine götürüyor.

‘Kültür-sanat alanındaki teknoloji potansiyelinin farkındayız’’

Son Kale – Orta Çağ’ın Keşfi’nin tarihsel gerçekliğin içinde bireysel kararlarla şekillenen evrensel bir etik yolculuğu sunduğunu ifade eden VR Future Kurucusu Fahad Rehman, “Türkiye’nin ilk sanal gerçeklik müzesi olarak çıktığımız yolda, kısa sürede ulaştığımız ilgi ve misafir geri bildirimleri, dijital kültür deneyimlerine artan merakı açıkça ortaya koyuyor. İlk içeriğimiz olan “Mısır Piramitlerine Yolculuk – Antik Mısır’ın Keşfi”, ziyaretçilerimize 4.500 yıl öncesine uzanan büyüleyici bir tarih yolculuğu sundu ve Türkiye’de kültür-sanat alanında teknolojinin potansiyelini yeniden düşünmemizi sağladı. Yoğun ilgi ve taleple karşılanan bu deneyim, bizlere çok daha fazlasını yaratma konusunda güçlü bir ilham verdi. Müzeverse olarak, kültürle teknolojiyi bir araya getiren bu özgün yolculukları daha da çeşitlendirmek, yeni hikâyelerle ziyaretçilerimizi buluşturmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

‘Kültürel mirası yeni nesillere aktarmaya devam edeceğiz’

Müzeverse’ün, Son Kale ile Orta Çağ’ın nabzını tuttuğunu ifade eden VR Future Kurucu Ortağı Virgile Mangiavillano, “Bugün, bu yolculuğu bir adım ileri taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Müzeverse olarak sunduğumuz ikinci büyük içerik “Son Kale – Orta Çağ’ın Keşfi”, izleyicileri 1304 yılına, Avrupa’nın en büyük surlarla çevrili ortaçağ kenti olan Carcassonne’un kalbine götürüyor. Bu 45 dakikalık etkileyici VR deneyimi, ziyaretçileri adalet, cesaret ve vicdan temaları etrafında örülen güçlü bir anlatının parçası haline getiriyor. Görsel gerçekçilik, özgür dolaşım, duygusal bağ kurma kapasitesi ve tarihsel doğruluk açısından oldukça iddialı bir içerik olan “Son Kale – Orta Çağ’ın Keşfi”, hem çocuklar hem yetişkinler için unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerli ve yabancı ziyaretçilerimizden aldığımız güçlü geri bildirimlerle, sanal gerçeklik müzeciliğinde sınırları zorlamaya ve kültürel mirası yeni nesillere aktarmaya devam edeceğiz.’’ açıklamasında bulundu.